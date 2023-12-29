Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Будильники в iPhone 15 внезапно перестали срабатывать. Как это решить
Пользователи iPhone жалуются, что из-за тонкой настройки будильники их важных часов не срабатывают - особенно по утрам.

реклама

ilenta.com

Пользователи iPhone жалуются, что из-за тонкой настройки будильники их важных часов не срабатывают - особенно по утрам.

Некоторые пользователи, например, на Reddit, заметили, что будильники могут непроизвольно замолкать, потому что у этой функции создается впечатление, что люди уже смотрят на свои телефоны, и она отключает функцию пробуждения.

По словам Apple, чтобы отключить эту функцию, нужно зайти в настройки, затем в "Face ID & Passcode" и переключить переключатель "Attention Aware Features" в положение "Off".

Еще одна потенциальная причина, по словам пользователей, заключается в том, что относительно новая функция под названием StandBy mode, в которой iPhone отображает смарт-дисплей с виджетами, также предположительно мешает их будильникам.

Другие считают, что причина может быть в том, что будильники, поставленные один на другой за короткий промежуток времени, могут случайно деактивировать друг друга.

#apple #iphone 15 #iphone 15 pro max #будильник
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Модели iPhone 16 Pro будут более высокими, широкими и тяжёлыми при прежней толщине
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
15
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
16
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
13
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
5
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Поля СВО могут стать премьерой для новейшего РСЗО "Возрождение", стреляющего ракетами и минами
4
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
4
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+
Венесуэла начинает военные учения у берегов Гайаны
+
"РВ": Ракета Х-101 в полете отстреляла тепловые ловушки и без проблем поразила Львовский бронезавод
4
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
15
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
10
"Искандер" выследил и уничтожил АФАР-сканер многомиллионного IRIS-T под Херсоном
2
Российские войска получат дроны-камикадзе Ланцет нового типа
+
В линейке "Ланцетов" прибыло: компания ZALA Aero представила новый дрон-камикадзе "Изделие 55"
1
В Великобритании разрабатывают реактивное топливо из отходов жизнедеятельности людей
1

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
2
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
5
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
10
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Милюшин
20:16
Это бред. Продают на озон глобал а это аналог Али. На вб и ямаркете нет продавцов из Китая. Автор статьи туп.
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
Дмитрий Милюшин
20:15
Автор статьи туп. На озон есть аналог Али,озон глобал. На вб ямаркете и Сбере продавцов из Китая нету. На том же Али теже фейковые флешки и ссд во всю продают. В России не продают ТК рано или поздно п...
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
alekssan
20:14
Ливерная колбаска забыла что произошло за последнее 2 года видимо.
Шольц обвинил Россию в «перекрытии газового крана»
Ник Хобо
20:10
"Интернет и фанбойства делают страшные вещи с рядовыми пользователями" "PlayStation Portal и Playstation 5 Slim ... расходятся как горячие пирожки" Один вопрос: сколько продано, в штуках?
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
alekssan
20:08
Прохрюкался.
Почему обстрел Белгорода имеет все признаки «торжества американской дипломатии»
-=metallist=-
19:58
Насадили демократию и улетели. А хуситы молодцы, не испугались по военным вертушкам стрелять. А пендосы бы так не смогли.
Ударные вертолёты США потопили 3 судна хуситов – Ещё одной лодке удалось спастись бегством
Андрей Ерлеставов
19:55
Этот чехол хороший пример для применения русской пословицы:" Богатые с жиру бесятся".
Чехол Caviar с кожей Hermes стоит больше, чем новый iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти
Zhuge Liang
19:54
" российская армия сейчас сама ринулась вперёд и шаг за шагом отвоевывает новые территории" - где и куда она ринулась? там микроскопические продвижения на уровне статпогрешности
Independent: Киев может не получить военную помощь из США и Европы по политическим мотивам
-=metallist=-
19:54
Не опять, а снова. И блок питания на 1500 Вт надо не забыть прикупить, на всякий случай, а еще и огнетушитель.
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
-=metallist=-
19:53
Дойка аленяк продолжается. Майнеры налетайте, не обляпайтесь!
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем