Пользователи iPhone жалуются, что из-за тонкой настройки будильники их важных часов не срабатывают - особенно по утрам.

ilenta.com

Пользователи iPhone жалуются, что из-за тонкой настройки будильники их важных часов не срабатывают - особенно по утрам.



Некоторые пользователи, например, на Reddit, заметили, что будильники могут непроизвольно замолкать, потому что у этой функции создается впечатление, что люди уже смотрят на свои телефоны, и она отключает функцию пробуждения.



По словам Apple, чтобы отключить эту функцию, нужно зайти в настройки, затем в "Face ID & Passcode" и переключить переключатель "Attention Aware Features" в положение "Off".



Еще одна потенциальная причина, по словам пользователей, заключается в том, что относительно новая функция под названием StandBy mode, в которой iPhone отображает смарт-дисплей с виджетами, также предположительно мешает их будильникам.



Другие считают, что причина может быть в том, что будильники, поставленные один на другой за короткий промежуток времени, могут случайно деактивировать друг друга.