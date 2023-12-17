Илон Маск, дальновидный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, недавно неожиданно выступил на политической конференции в Риме

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Илон Маск, дальновидный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, недавно неожиданно выступил на политической конференции в Риме, организованной ультраправой партией "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Во время своего выступления Маск призвал итальянцев и другие развитые страны рожать больше детей, чтобы защитить свою культуру.

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Призыв Маска к повышению рождаемости прозвучал в то время, когда многие европейские страны, включая Италию, переживают рекордно низкий уровень рождаемости. Ожидается, что в этом году уровень рождаемости в Италии достигнет нового рекордного минимума, упав уже 15-й год подряд. Мелони пообещала выделить 1 миллиард евро на решение этой проблемы.

Озабоченность Маска проблемой сокращения численности населения не нова. В прошлом он предупреждал, что демографический коллапс из-за низкой рождаемости более опасен, чем глобальное потепление. Он считает, что одна лишь легальная иммиграция не решит проблему сокращения численности населения в промышленно развитых странах.

Личная заинтересованность Маска в будущем Италии и Европы очевидна из его планов поездки, сообщает Bloomberg. Его послание правительствам и людям ясно: убедитесь, что у вас есть дети, чтобы создать новое поколение, иначе культура таких стран, как Италия, Япония и Франция, исчезнет.

На мероприятии Маск также прокомментировал недавний отток рекламодателей с его социальной сети, заявив, что это является симптомом "woke mind virus" (Вирус проснувшегося разума), который заразил США и уже на пути в Италию. Однако он отметил, что это "краткосрочная проблема" для его компании и что рекламодатели всегда беспокоятся о своем бренде.

На ежегодном мероприятии Atreju, которое Мелони проводит с 1998 года, в предыдущие годы появлялись такие гости, как Стив Бэннон и лидер ультраправых Венгрии Виктор Орбан. Появление Маска на этом мероприятии еще раз подчеркивает его политические пристрастия и готовность к общению с ультраправыми политиками.

Послание Маска итальянцам и другим развитым странам ясно: рожайте больше детей, чтобы защитить свою культуру.

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Сейчас, когда Европа борется с рекордно низким уровнем рождаемости, призыв Маска к повышению рождаемости может стать своевременным напоминанием о важности сохранения культурного наследия через рост населения.