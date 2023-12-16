Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
В Pixel 9 может появится эксклюзивный ИИ-помощник "Pixie"
Ожидается, что Pixie, работающий на базе новой модели искусственного интеллекта Google "Gemini", появится сначала на Pixel 9

реклама

phonels.com

Виртуальные помощники стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, делая задачи проще и удобнее. От установки напоминаний до управления умными домашними устройствами - эти инструменты на базе искусственного интеллекта произвели революцию в нашем взаимодействии с технологиями. Google, технологический гигант, известный своей поисковой системой и операционной системой Android, собирается вывести виртуальных помощников на новый уровень с помощью своего нового ИИ-ассистента "Pixie".

реклама

Ожидается, что Pixie, работающий на базе новой модели искусственного интеллекта Google "Gemini", появится сначала на Pixel 9. В отличие от нынешнего голосового помощника Google Assistant, Pixie будет эксклюзивом для устройств Pixel. Этот шаг является частью стратегии Google по сосредоточению на собственном аппаратном обеспечении как способ защиты от регуляторов, угрожающих поисковым сделкам компании на iPhone и партнерских устройствах Android.

В отчете The Information говорится, что Google может сократить доступность Google Assistant на устройствах сторонних производителей, включая автомобили, телевизоры, наушники, умные домашние колонки, смарт-очки и смарт-часы, использующие операционную систему Wear от Google. Этот шаг потенциально может сократить расходы и избавить людей от Google Assistant. Однако пока неясно, будет ли это решение популярно среди пользователей, предпочитающих иметь виртуального помощника на нескольких устройствах.

Ожидается, что новый ИИ-помощник будет давать более развернутые и подробные ответы на вопросы, чем его предшественник. Эта функция потенциально может позволить выполнять более сложные задачи и взаимодействовать с пользователями. Кроме того, по имеющимся данным, Google рассматривает возможность создания "очков, которые смогут использовать способность ИИ распознавать объекты, находящиеся в поле зрения пользователя". Потенциально это может проложить путь к новому поколению очков дополненной реальности (AR), которые могут произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром.

Появление виртуальных помощников также вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных. По мере того как эти инструменты все больше интегрируются в нашу повседневную жизнь, растет обеспокоенность по поводу объема собираемых ими персональных данных и их использования. Очень важно, чтобы такие компании, как Google, уделяли первостепенное внимание конфиденциальности пользователей и обеспечивали прозрачность использования их данных.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Следует отметить, что запуск Pixie представляет собой значительный шаг вперед в эволюции виртуальных помощников. Несмотря на то что в отношении этого нового ИИ-помощника еще остается много вопросов, очевидно, что Google стремится расширить границы возможного с помощью этой технологии. По мере того как виртуальные помощники становятся все более совершенными и интегрируются в нашу повседневную жизнь, необходимо сохранять бдительность в вопросах конфиденциальности и безопасности данных. Только время покажет, станет ли Pixie переломным моментом в мире виртуальных помощников или просто очередным дополнением к уже переполненному рынку.

#google #google pixel #pixel 9
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики получили возможность бесплатно получить доступ к Gemini Pro от Google
Google упрощает ремонт телефонов Pixel
Google расширяет возможности ремонта с помощью нового диагностического приложения Pixel и руководств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
88
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
19
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
6
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
2
WhatsApp внедрил функцию замены управляемых эмодзи
+
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
+
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
10
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
10
Разработка нового "глобального" истребителя начнётся в 2025 году
2
«Вояджер-1» посылает непонятный набор данных на Землю
+
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
В криптосообществе обсуждают риск атаки 51% для биткоина
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
6
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
9
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
6
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
64
О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
+
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
2
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2
Во Вселенной было два Больших взрыва: Выдвинута новая гипотеза происхождения тёмной материи
11

Сейчас обсуждают

super619
15:20
Кто кассу держит - тот и судья.
Financial Times: В США нашли законный способ передать изъятые российские активы Украине
Руслан Гатауллин
15:19
Сварка для оптики ближе приближает
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
cibershot
15:17
Не отключается, нет такой функции. Только паяльник. В некоторых мышках можно отключать, об этом знаю
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
Boris Kopyltsov
15:15
Есть куда более интересные сценарии. Например посадка Куртки за поставки ИИ ускорителей Китайцам. Ну а честными способами подвинуть Куртку можно только заключив союз с его родственницей.
Гендиректор Intel призвал индустрию отказаться от использования CUDA
daimos
15:13
Та какая разница, порты все равно на выброс
Спикер ВСУ рассказал о том, что русские научились имитировать пуски гиперзвуковых «Кинжалов»
A224
15:11
ну вышло-то наоборот. после прочтения статьи сразу начинаешь симпатизировать белорусам. я считаю это такой метод пиар - некачественный говновброс наоборот подогревает интерес не иначе как белорусы зап...
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Mosga
15:09
В интернете есть обсуждение как это чинить физической манипуляцией по-моему с резистором на плате, после чего она сразу включается как сетевуха. Но хак реально жёсткий и требует вскрытия.
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
cibershot
15:09
На андройде новые версии лисы стали тормозными . Стоит Firefox 110.1.0, всё летает! Ставишь новее, тормоза
В Firefox на Android появилось несколько сотен расширений
A224
15:08
я считаю эту статью пиаром белорусов. сколько они тебе заплатили, колись?
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Genry
15:08
Вы забыли, сколько лет Окраина расстреливала Донбасс и строила козни России. Не лейте крокодиловы слёзки - вам не верят даже европейцы со штатовцами. Война с Россией ведётся уже много веков и тольк...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем