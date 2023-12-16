Ожидается, что Pixie, работающий на базе новой модели искусственного интеллекта Google "Gemini", появится сначала на Pixel 9

phonels.com

Виртуальные помощники стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, делая задачи проще и удобнее. От установки напоминаний до управления умными домашними устройствами - эти инструменты на базе искусственного интеллекта произвели революцию в нашем взаимодействии с технологиями. Google, технологический гигант, известный своей поисковой системой и операционной системой Android, собирается вывести виртуальных помощников на новый уровень с помощью своего нового ИИ-ассистента "Pixie".

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Ожидается, что Pixie, работающий на базе новой модели искусственного интеллекта Google "Gemini", появится сначала на Pixel 9. В отличие от нынешнего голосового помощника Google Assistant, Pixie будет эксклюзивом для устройств Pixel. Этот шаг является частью стратегии Google по сосредоточению на собственном аппаратном обеспечении как способ защиты от регуляторов, угрожающих поисковым сделкам компании на iPhone и партнерских устройствах Android.

В отчете The Information говорится, что Google может сократить доступность Google Assistant на устройствах сторонних производителей, включая автомобили, телевизоры, наушники, умные домашние колонки, смарт-очки и смарт-часы, использующие операционную систему Wear от Google. Этот шаг потенциально может сократить расходы и избавить людей от Google Assistant. Однако пока неясно, будет ли это решение популярно среди пользователей, предпочитающих иметь виртуального помощника на нескольких устройствах.

Ожидается, что новый ИИ-помощник будет давать более развернутые и подробные ответы на вопросы, чем его предшественник. Эта функция потенциально может позволить выполнять более сложные задачи и взаимодействовать с пользователями. Кроме того, по имеющимся данным, Google рассматривает возможность создания "очков, которые смогут использовать способность ИИ распознавать объекты, находящиеся в поле зрения пользователя". Потенциально это может проложить путь к новому поколению очков дополненной реальности (AR), которые могут произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром.

Появление виртуальных помощников также вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных. По мере того как эти инструменты все больше интегрируются в нашу повседневную жизнь, растет обеспокоенность по поводу объема собираемых ими персональных данных и их использования. Очень важно, чтобы такие компании, как Google, уделяли первостепенное внимание конфиденциальности пользователей и обеспечивали прозрачность использования их данных.

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Следует отметить, что запуск Pixie представляет собой значительный шаг вперед в эволюции виртуальных помощников. Несмотря на то что в отношении этого нового ИИ-помощника еще остается много вопросов, очевидно, что Google стремится расширить границы возможного с помощью этой технологии. По мере того как виртуальные помощники становятся все более совершенными и интегрируются в нашу повседневную жизнь, необходимо сохранять бдительность в вопросах конфиденциальности и безопасности данных. Только время покажет, станет ли Pixie переломным моментом в мире виртуальных помощников или просто очередным дополнением к уже переполненному рынку.