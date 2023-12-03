Однако преимущества нового двигателя не ограничиваются только дальностью полёта.

xinhuanet.com

Китайская военная авиация получила значительный бонус в виде нового варианта самолёта Y-20, который теперь оснащён более мощными двигателями. Новые силовые установки, разработанные китайской компанией Shenyang, позволят самолёту преодолевать большие расстояния и выполнять заправку в воздухе.

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Y-20, официально называемый «Куньпэнг» (китайский мифический птица), является крупнейшим многоцелевым военным транспортом, который был разработан в Китае. Он может нести до 73 тонн груза и имеет большую ёмкость, чем американский C-17 Globemaster III. Новые двигатели WS-20, которые заменили предыдущие российские двигатели Soloviev D-30KP2s, позволят самолёту лететь на дальность до 7700 км при полной нагрузке и до 9700 км при легкой нагрузке.

Однако преимущества нового двигателя не ограничиваются только дальностью полёта. Новые двигатели также позволяют Y-20 выполнять «горячие и высокие» взлёты, что очень важно для самолётов, которые вылетают с аэродромов с высоким уровнем температуры и высокой высоты. Это значительно расширяет возможности самолёта для выполнения операций в горных районах или пустынях.

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Кроме того, новые двигатели позволят Y-20 выполнять заправку в воздухе для других военных самолётов Китая. Это значительно расширяет возможности самолёта для выполнения различных миссий, включая транспортировку войск и грузов, а также стратегическую командную работу для координации действий истребителей и беспилотных летательных аппаратов в бою.

Помимо этого, новая версия Y-20 может также использоваться для проведения амфибийных операций и поддержки действий на море. Помимо того, что он может перевозить крупные танки и другие военные грузы, он может также использоваться для доставки войск на берег при амфибийной операции или для поддержки действий флота Китая в море.

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В целом, новая версия Y-20 с новыми двигателями преобразует китайский военный транспортник в революционную машину, которая значительно расширяет возможности китайских вооруженных сил для проведения операций на дальних расстояниях и поддержки действий флота Китая в море.