Человек, заказавший iPhone 15 Pro, получил по почте неприятный сюрприз: довольно убедительную копию iPhone на базе Android

mashable.com

Человек, заказавший iPhone 15 Pro, получил по почте неприятный сюрприз: довольно убедительную копию iPhone на базе Android.

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Эд из Суррея (Англия) под ником theEdmard на Reddit утверждает, что заказал iPhone непосредственно на сайте Apple, причем весь путь был отслежен и подтвержден по электронной почте как Apple, так и DPD.

Но когда посылка была доставлена, что-то было не так. Действительно, телефон выглядел так, как и заказывал Эд - iPhone 15 Pro в корпусе Natural Titanium с 256 ГБ оперативной памяти, - и упаковка казалась настоящей. Но при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что на самом деле это телефон на базе Android с программной оболочкой, имитирующей пользовательский интерфейс iOS от Apple.

mashable.com

На подделку указывают и другие детали: телефон был оснащен защитным экраном (iPhone компании Apple никогда не поставляются с защитным экраном), дисплей имел заметный "подбородок" в нижней части (последние модели iPhone компании Apple имеют равномерные ободки по всему периметру), на телефон было предустановлено несколько приложений, включая Facebook, YouTube и TikTok, чего Apple, опять же, никогда не делает.

Эд, который является операционным директором компании AtWrk, предоставляющей облачное программное обеспечение, говорит, что связался с Apple, чтобы узнать, в чем дело, но пока не получил ответа.

mashable.com

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Эд, возможно, не единственный человек, ставший жертвой этого мошенничества. В одном из недавних сообщений на TikTok описывается очень похожая проблема: вместо заказанного Apple iPhone 15 Pro Max по почте пришла подделка Android.