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О восстании советских пленных в Пакистане в 1985 году

В апреле 1985 года случилось событие, которое, во-первых, до сих пор имеет в описании много белых пятен, во-вторых, очень трагичное. Боль для страны, для матерей.
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Коллаж

В апреле 1985 года случилось событие, которое, во-первых, до сих пор имеет в описании много белых пятен, во-вторых, очень трагичное. Боль для страны, для матерей.

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В Пакистане тогда ликвидировали несколько десятков наших пленных, захваченных афганскими боевиками – моджахедами.

Почему история случилась в Пакистане? Наверное, многие понимают, в чем было дело, знают ответ на этот вопрос. Остальным необходимо пояснить.

Пакистанский лагерь беженцев

Он был не один такой. В этой статье речь пойдет про лагерь, находившийся недалеко от кишлака Бадабер – южнее Пешавара. До границы с Афганистаном там, условно говоря, рукой подать. Близко.

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Только никакой это не лагерь афганских беженцев был. С согласия и поддержки пакистанских властей там устроили тренировочный лагерь для боевиков. На его территории были афганские моджахеды, были пакистанцы, присутствовали и инструкторы из США.

В общем, типичная военная хитрость, которая, скорее, подлость: организовать тренировочный лагерь боевиков под видом лагеря беженцев.

И вот в апреле 1985 года там произошли печальные события.

Попытка спастись

fishki.net

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На территории лагеря содержали несколько десятков советских пленных солдат. Ребята на родине числились пропавшими без вести, но были живы и, в целом, неплохо себя чувствовали. По крайней мере, силы сопротивляться оставались.

Бойцы разработали план спасения:

  1. Захватить склад с оружием и боеприпасами.
  2. Потребовать встречи с представителем посольства СССР или Афганистана.

Этот план почти удалось организовать. Действовали следующим образом:

  1. Вечером, когда большинство боевиков отправилось совершать намаз, наши ребята, ликвидировав часовых, захватили склад.
  2. Было время, чтобы хорошо вооружиться. И солдаты сделали это. На складе было всё, что нужно: минометы, гранатометы, пулеметы, боеприпасы.
  3. Пришло время выдвигать требования. Боевики выслушали вооружившихся пленников, но отказали им во встрече с дипломатами.

Начался самый настоящий бой. Моджахеды наивно полагали, что смогут взять склад штурмом. Наши ребята стояли до последнего.

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smolbattle.ru

Судя по всему, моджахеды несли большие потери, потому что от идеи штурма они довольно быстро отказались. Всего, по данным Генштаба МО, боевики потеряли более 100 человек, в том числе и нескольких американских инструкторов.

Моджахеды решили действовать проще: они нанесли артиллерийский удар по складу. Как отмечалось выше, на объекте было много боеприпасов. Склад взлетел на воздух, а пленные, пытавшиеся в бою добыть себе свободу, героически ушли в мир иной.

Советский Союз отреагировал на это происшествие, заявив, что вся ответственность лежит на властях Пакистана. И на этом история, казалось бы, закончилась.

Бесславный финал?

Советский Союз не мог открыто и полномасштабно отвечать на те печальные для нас события. Пакистан поддерживали американцы, китайцы. А дела в Афганистане у СССР шли не очень хорошо. Развязывать очередную войну? Тогда бы потерь было не несколько десятков, а намного больше.

Человеческая жизнь бесценна, но иногда бывает так, что приходится жертвовать десятками людей, чтобы не подвергать опасности тысячи. Это всё в Советском Союзе прекрасно понимали. Поэтому ответа, казалось бы, не было.

Однако в 1988 году решил совершить «воздушную прогулку» президент Пакистана генерал Зия-уль-Хак Мохаммад. Для этого он выбрал военный самолет «Геркулес С-130». «Птица» упала близ реки Сутледж. Почему? Это остается загадкой. Но есть версия, что усилия для это предпринял Комитет государственной безопасности СССР.

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Впрочем, есть и другие версии. Якобы таким образом генерала ликвидировали американцы. Он сотрудничал с США, но надоел своим хозяевам.

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Теги

ссср афганистан афган бадабер война в афганистане моджахеды
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