© Sputnik / Борис Приходько

Об Андрее Андреевиче Громыко можно написать только хорошее. Это был профессионал с большой буквы, который никогда не относился к делам легкомысленно, всегда вникал в суть вопроса, изучал нюансы – поэтому и стал гигантом дипломатии.

Сложно сказать, есть ли такие специалисты сейчас, при всем уважении к нашему МИД.

А еще Громыко на Западе прозвали «мистер (господин) «Нет» - это потому, что Андрей Андреевич не позволял собой манипулировать, знал, где нужно сказать твердое «нет».

Примечательна история, которая произошла в 70-х годах прошлого века между СССР и Турцией.

Проблема

Саму ситуацию можно описать одной-двумя фразами: Америка разместила на территории Турции ядерное оружие, и последнее из упомянутых государств уверовало в свою мощь.

реклама





Однако нюансов в той истории была масса, причем – с историческим подтекстом. Разберемся с ними:

Америка в 70-х, как и сейчас, занималась тем, что устанавливала и укрепляла свое могущество в мире. Уже тогда НАТО – это была организация, которая функционировала не ради коллективной безопасности на западе, на севере и на части юга Европы. Это был инструмент для обеспечения роста величия Соединенных Штатов. Разместив ядерное оружие в Турции, Америка не думала о самих турках. Зато в Вашингтоне радовались, что можно надавить на Советский Союз. И это делалось – без всякого зазрения совести. В частности, американцы намекали турецким партнерам, что вот раньше существовала великая Османская империя. Турки помнили о своем великом прошлом и наверняка в глубине души надеялись, что всё можно вернуть как было, пусть и с помощью США. Остро встал вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы. Так исторически сложилось, что эти объекты стали инструментом манипулирования Турции Россией. Это всё сложилось не в 20 веке. Турки очень удачно захватили Константинополь в своё время. И началось…

Россия время от времени строила планы по захвату вышеуказанных проливов. И даже Стамбул некоторые наши лидеры планировали завоевать, переименовав в Царьград.

По некоторым данным, при Сталине рассматривался один из таких планов – до и во время Второй мировой. Но турки заручились поддержкой немцев, а союзники СССР не хотели помогать в истории с оккупацией силами Красной армии Босфора и Дарданелл.

И тут Турция, почувствовав свою силу, решила надавить на Советский Союз. Мол, проливы закрываем, чтобы Черноморский флот оказался в «заточении».

Пришлось Андрею Андреевичу Громыко заниматься решением этой проблемы.

Фраза министра

stylishbag.ru



Андрей Громыко, был в годы, о которых идет речь, министром иностранных дел Советского Союза. Находясь на коктейле в американском Белом доме, Громыко перед журналистами заявил следующее:

«Для решения вопроса с проливами советским кораблям достаточно двух залпов ракет. При этом появятся два новых пролива. Но я не гарантирую, что уцелеет Стамбул».

реклама





То есть, советский МИД почти прямым текстом сказал: «Если Турция и дальше будет заниматься ерундой, то может начаться вооруженный конфликт. Советские ракеты полетят на Стамбул. Город, скорее всего, не уцелеет. Государство Турция перестанет существовать. А Советский Союз получит выходы в Средиземное море, которые никто не сможет закрыть».

В первую очередь, послание было адресовано Соединенным Штатам. Потому что Турция тогда ориентировалась именно на США и, во многом, действовала по указке Америке.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Месседж» Андрея Громыко попал точно в цель. Турция больше не заявляла о возможном закрытии проливов.