Безопасность в сети - ищем обидчика
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Данный документ создан с целью помочь, молодым и не очень, людям с безопасностью в сети, а также предоставить базовые навыки для защиты своей конфиденциальной информации во всемирной системе объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
Советую читать с ПК/ ноутбука, если есть такая возможность
Возможно некоторым читать столь большое количество текста будет затруднительно, потому я постараюсь рассказать все максимально кратко и по возможности приложить картинки.
Привет, мой дорогой друг! Я надеюсь, что ты прочитал наш прошлый выпуск.
В данном выпуске мы чуть детальнее разберем обратную сторону медали и разберемся как можно найти вашего обидчика или проверить человека.
Допустим, вам пишет человек и вы хотите убедиться, действительно ли он не мошенник?
Разберемся с поисковыми запросами, а точнее синтаксисами запросов для поисковиков, которые мы затрагивали в предыдущем выпуске. В дальнейшем эта информация сильно поможет нам.
Мы рассмотрим только основные, остальные вы можете посмотреть на habr и подобных
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Вот полный список всех рабочих, частично рабочих и сломанных операторов расширенного поиска Google по состоянию на 2018 год.
Рабочие операторы
“поисковый запрос”
Принудительный поиск точного совпадения. Используйте его для уточнения неоднозначных результатов поиска или исключения синонимов при поиске отдельных слов.
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Пример: “steve jobs”
А вот тут вы можете почитать об поисковых операторах яндекса -
https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html
Пример:
Допустим нам нужен аккаунт автора fr8fox. Мы знаем, что он автор и не знаем где именно.
С поисковыми запросами мы разобрались, теперь попробуем найти человека имея разную информацию.
Случай 1.
У нас есть номер телефона.
Просто вбив номер мы найдем полный бред, по типу рейтинга номеров
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и даже кавычки не помогают?
Зачастую (если это спам звонок, например, от банка) то и информацию можно будет найти кавычками.
Но допустим, что поиск с использованием синтаксисов нам ничего не дал.
В этом случае есть много способов узнать кто пытался вам дозвониться.
От друга, который работает в пункте регистрации сим-карт (внимание - это незаконно) до специальных средств. Но мы разберем самый доступный - комплексный сервис (бот). Для примера опять беру самого популярного.
Для примера я использовал случайный номер
Бот выдал социальные сети, а также фото. Пришлось конечно потратить целых 15 рублей, для написания статьи
Предположим, что у нас есть только фотография, в такой ситуации разберем другой способ (ниже)
Случай 2.
у нас есть фотография
Переходим https://yandex.ru/images/
Выбираем фото и выполняется поиск
Нам повезло, такое фото (или похожее лицо) было загружено в вк и добавлено в архивы соотв. сайтов. Переходим, копируем id вк и ищем по нему страницу.
Случай 3. У нас есть ФИО и страница в соц сетях/ транспорт или адрес (примерный)
Можно попробовать найти также по синтаксису в поисковике, но я выбрал способ проще:
Всего нашлось 60 человек с таким ФИО
Скачиваем документ, открываем и с помощью ctrl + F мы можем искать по ключевым словам. Пролистываем весь документ и ищем к примеру по городу
Всего получаем, к примеру, два результата и сравниваем кто из них больше подходит.
Информации там очень много.
Случай 4
У нас есть страница в социальных сетях.
1) Мы можем найти номер по ней и другую информацию сервисами похожими на тот, что выше
2) Мы можем поискать больше информации самостоятельно.
Есть такая вещь, как “поиск по ответам”
Подробно об этом написано тут - https://vk.com/page-2158488_50129817
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