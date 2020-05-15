Nvidia показала какую RTX графику в реальном времени может визуализировать Quadro RTX 8000
Nvidia представила игру с реалистичной физикой, VFX эффектами и трассировкой лучей, в реальном времени, которую пока может потянуть только топовый Quadro RTX 8000.
рекламаВыглядит она примерно так:
рекламаГрафика действительно впечатляет, ждём когда такое появится в AAA играх, но, с учётом задействованных 48 Гб на бортной памяти этой видеокарты, случится это ещё не скоро.
Также, вы можете ознакомиться с видео игры:
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Игра создана для иллюстрации возможностей профессиональных RTX карт, на платформе Omniverse.
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