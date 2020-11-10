YouTube для iOS обновлен с поддержкой HDR для iPhone 12 и iPhone 12 Pro
реклама
Многие знают, что такое HDR и как оно влияет на качество видеороликов. Но вот мало кто на самом деле видел эту технологию в работе, поскольку для этого требуется устройство с возможностью воспроизведения видео в широком цветовом диапазоне.
Теперь же владельцы новых смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также могут приобщиться к сообществу потребителей контента в HDR. Это стало возможным после последнего обновления YouTube для iOS, который может воспроизводить HDR и на этих смартфонах.
К слову, HDR YouTube существует не первый год, и пользователи iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro уже довольно продолжительное время наслаждаются этой функцией.
Если вы богатый счастливый обладатель последней линейки смартфонов от Apple, просто найдите HDR-видео на YouTube (их много), и оно сразу же начнет воспроизводиться в этом широком цветовом диапазоне. Если вы еще не видите эту функцию в реальном времени, просто выгрузите приложение YouTube с памяти и снова его запустите.
реклама
HDR поддерживается только на устройствах с OLED-дисплеем.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила