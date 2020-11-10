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Многие знают, что такое HDR и как оно влияет на качество видеороликов. Но вот мало кто на самом деле видел эту технологию в работе, поскольку для этого требуется устройство с возможностью воспроизведения видео в широком цветовом диапазоне.

Теперь же владельцы новых смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также могут приобщиться к сообществу потребителей контента в HDR. Это стало возможным после последнего обновления YouTube для iOS, который может воспроизводить HDR и на этих смартфонах.

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К слову, HDR YouTube существует не первый год, и пользователи iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro уже довольно продолжительное время наслаждаются этой функцией.

Если вы богатый счастливый обладатель последней линейки смартфонов от Apple, просто найдите HDR-видео на YouTube (их много), и оно сразу же начнет воспроизводиться в этом широком цветовом диапазоне. Если вы еще не видите эту функцию в реальном времени, просто выгрузите приложение YouTube с памяти и снова его запустите.

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HDR поддерживается только на устройствах с OLED-дисплеем.



