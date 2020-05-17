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Как мы знаем, с 14 по 21 мая в магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача Grand Theft Auto V. Игроки всего мира ринулись забирать культовую игру и случайно сломали серверы магазина. Желающих было настолько много, что серверы попросту не выдержали такого наплыва. Конечно, их со временем починили, но теперь у любителей серии GTA появилась новая проблема – игра перестала работать.

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По сообщениям пользователей практически со всего мира, их любимая игра больше не работает. При входе в неё появляется печальная надпись: "Сервисы Rockstar в настоящее время недоступны". Отдельные игроки, перезагрузив игру, смогли в неё зайти, но не насладиться игровым процессом. Передвигаться по городу из-за подвисаний нет возможности. Через несколько минут игра вылетает, и приходится повторять всё с начала.

На данный момент Rockstar сообщает о некоторых проблемах с серверами, но они не являются критическими. Это значит, что можно спокойно играть без каких-либо видимых неполадок. На деле вышло совершенно по-другому. Всё больше пользователей сообщают о проблемах со входом. Скорее всего компания скоро обратит на это внимание и исправит положение.

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