Обновлено в 18:09 по МСК: Момент истины наступил, раздача Grand Theft Auto V в Epic Games Store началась. Секретом это ещё со вчерашнего вечера ни для кого не является, поэтому в погоне за очень ценной халявой на сайт EGS выстроилась колоссальная очередь. Если сумеете пробиться — игра ваша навсегда. Акция продлится до 21 мая, так что, в принципе, можно не торопиться и подождать, пока первичный ажиотаж сойдёт на нет.

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Раздают, кстати, премиум-версию GTA V: одиночную игру, сетевой режим со всеми дополнениями и миллион долларов внутриигровой валюты.

Следующая подарочная игра тоже секретная. Бытует мнение, что ею станет The Witcher 3 Wild Hunt, страничка которой сегодня ненадолго появилась в Epic Games Store.

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За почти полтора года, которые Epic Games еженедельно радует пользователей Epic Games Store подарками, компания раздала много разных игр: по большей части это были качественные инди-проекты, но иногда проскакивали и популярные AAA-игры. Но сегодня Epic Games явно превзойдёт саму себя.

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Слухи от надёжных источников о том, что в Epic Games Store раздадут Grand Theft Auto V, начали появляться ещё вчера , а сегодня Epic Games случайно (или «случайно») подтвердила данную информацию в официальном Twitter-аккаунте магазина. Компания весьма оперативно удалила сообщение, но интернет всё помнит

Судя по имеющейся информации, в EGS раздадут премиум-версию проекта, в состав которой входят и специальные «плюшки» для Grand Theft Auto Online. Забавно то, что Grand Theft Auto V в Epic Games Store не распространяется вообще; похоже, сегодняшнее прекращение данной несправедливости и будет отмечено бесплатной раздачей.

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Если (когда) данная информация сегодня в 18:00 по МСК официально подтвердится, мы просто дополним данную заметку со сменой заголовка.