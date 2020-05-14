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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V

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Обновлено в 18:09 по МСК: Момент истины наступил, раздача Grand Theft Auto V в Epic Games Store началась. Секретом это ещё со вчерашнего вечера ни для кого не является, поэтому в погоне за очень ценной халявой на сайт EGS выстроилась колоссальная очередь. Если сумеете пробиться — игра ваша навсегда. Акция продлится до 21 мая, так что, в принципе, можно не торопиться и подождать, пока первичный ажиотаж сойдёт на нет.

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Раздают, кстати, премиум-версию GTA V: одиночную игру, сетевой режим со всеми дополнениями и миллион долларов внутриигровой валюты.

Следующая подарочная игра тоже секретная. Бытует мнение, что ею станет The Witcher 3 Wild Hunt, страничка которой сегодня ненадолго появилась в Epic Games Store.

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Оригинал от 14 мая, 11:55 по МСК: За почти полтора года, которые Epic Games еженедельно радует пользователей Epic Games Store подарками, компания раздала много разных игр: по большей части это были качественные инди-проекты, но иногда проскакивали и популярные AAA-игры. Но сегодня Epic Games явно превзойдёт саму себя.

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Слухи от надёжных источников о том, что в Epic Games Store раздадут Grand Theft Auto V, начали появляться ещё вчера, а сегодня Epic Games случайно (или «случайно») подтвердила данную информацию в официальном Twitter-аккаунте магазина. Компания весьма оперативно удалила сообщение, но интернет всё помнит.

Судя по имеющейся информации, в EGS раздадут премиум-версию проекта, в состав которой входят и специальные «плюшки» для Grand Theft Auto Online. Забавно то, что Grand Theft Auto V в Epic Games Store не распространяется вообще; похоже, сегодняшнее прекращение данной несправедливости и будет отмечено бесплатной раздачей.

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Если (когда) данная информация сегодня в 18:00 по МСК официально подтвердится, мы просто дополним данную заметку со сменой заголовка.

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Сейчас обсуждают

karstjager
18:38
а первую часть the division будут раздавать?
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Reivne
18:37
Может просто хватит брать абсолютно все бесплатные игры, которые ты даже ни разу не запустишь?
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Ry Zen
18:37
А для чего Ван Гог подсолнухи рисовал?
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SATelit
18:36
А вот ещё от геймерского сообщества: в него входит: Сюжетный режим GTA V GTA Online со всеми дополнениями, включая «Ограбление «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты», «Байкеры». Если ...
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Ry Zen
18:36
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Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте
Юрий Сандуляк
18:36
ты конченный человек
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Astaroth_AiR
18:36
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dmitry07
18:36
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Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Юрий Сандуляк
18:36
ведьмак 3
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Fedor Kenig
18:34
Заголовок, достойный любого читателя.
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