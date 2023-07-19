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Хотя ряд производителей не верит в успех модификации GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту», некоторые партнёры NVIDIA всё же рискнули представить свои новые модели: так, вчера стало известно об американских ценниках новинок от Gigabyte, чуть позже появились данные о стоимости видеоадаптеров производства ZOTAC и MSI, поразила своей ценой видеокарта от ASUS, а сегодня ассортимент одного из магазинов Европы пополнился несколькими представительницами Ada Lovelace.
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Так, в прайс-листе известного немецкого ритейлера Mindfactory нашлось место сразу для нескольких новых моделей RTX 4060 Ti 16 Гбайт от MSI: наиболее доступный вариант в лице GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16 Гбайт OC предлагается за 529 евро, чуть подороже оценена GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт (539 евро), в то время как ценник GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16 Гбайт достигает отметки в 544 евро.
Источник изображений: Mindfactory
Расширился ассортимент магазина из Германии и парочкой видеокарт производства Gigabyte: стоимость GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 16 Гбайт составляет 575 евро, а GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16 Гбайт имеется возможность заполучить за 580 евро.
Необходимо отметить, что за 599 евро у этого же продавца можно приобрести новенькую GeForce RTX 4070, предлагающую ощутимо более высокий уровень производительности, но меньший на 4 Гбайт видеобуфер.nullСтоит напомнить, что в связи с тем, что NVIDIA решила не рассылать тестовые образцы RTX 4060 Ti 16 Гбайт разного рода лидерам мнений и профильным изданиям, исследователям приходится идти на некоторые ухищрения, чтобы оценить примерный уровень производительности новинки на фоне её стоимости: даже с ценником в 500 евро видеокарта выглядит весьма невзрачно на фоне конкуренток.