Цены ряда моделей кажутся слегка завышенными.

Хотя ряд производителей не верит в успех модификации GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту», некоторые партнёры NVIDIA всё же рискнули представить свои новые модели: так, вчера стало известно об американских ценниках новинок от Gigabyte, чуть позже появились данные о стоимости видеоадаптеров производства ZOTAC и MSI, поразила своей ценой видеокарта от ASUS, а сегодня ассортимент одного из магазинов Европы пополнился несколькими представительницами Ada Lovelace.

реклама

Так, в прайс-листе известного немецкого ритейлера Mindfactory нашлось место сразу для нескольких новых моделей RTX 4060 Ti 16 Гбайт от MSI: наиболее доступный вариант в лице GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16 Гбайт OC предлагается за 529 евро, чуть подороже оценена GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт (539 евро), в то время как ценник GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16 Гбайт достигает отметки в 544 евро.

Источник изображений: Mindfactory

Расширился ассортимент магазина из Германии и парочкой видеокарт производства Gigabyte: стоимость GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 16 Гбайт составляет 575 евро, а GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16 Гбайт имеется возможность заполучить за 580 евро.

Необходимо отметить, что за 599 евро у этого же продавца можно приобрести новенькую GeForce RTX 4070, предлагающую ощутимо более высокий уровень производительности, но меньший на 4 Гбайт видеобуфер.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение