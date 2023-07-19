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Покупателям Intel Core 15-го поколения придётся раскошелиться — новая матплата, кулер и только DDR5
За прирост производительности и дополнительные возможности придётся заплатить.

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Пока компьютерное сообщество обсуждает сравнительно низкий прирост производительности представителя Raptor Lake-S Refresh на фоне показателей его предшественника и более весомые свершения Arrow Lake-S, специалист ресурса Igor’sLAB опубликовал новые данные, проливающие свет на характеристики предстоящих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

К сожалению, наряду с повышением уровня быстродействия потенциальным покупателям настольных процессоров Intel Core 15-го поколения придётся столкнуться и с рядом негативных аспектов: так, новые CPU обзаведутся сокетом LGA 1851 взамен LGA 1700 у их предшественников, что потребует приобретения новой материнской платы.

Кроме того, обладатели комплектов DDR4, которые решили немного сэкономить ввиду сравнительно высоких цен на модули DDR5 либо и вовсе используют проверенные временем CPU, не поддерживающие новый стандарт памяти, столкнутся с необходимостью отправить их на «свалку истории» или подарить своим менее «продвинутым» знакомым или родственникам: судя по всему, новая платформа будет поддерживать только DDR5.

Современные кулеры, отлично подходящие для LGA 1700, также могут не «подружиться» с будущим сокетом LGA 1851, в результате чего потребуется либо приобретение новой процессорной СО, либо как минимум нового монтажного комплекта.

Впрочем, есть и хорошие новости: высота теплораспределительной крышки по оси Z останется неизменной, что всё-таки даёт надежду на совместимость с рядом старых кулеров. Помимо этого, представители семейства Arrow Lake-S наконец-то смогут предложить дополнительные четыре линии PCIe 5.0 от CPU для нужд SSD к уже имеющимся шестнадцати.

Источник изображений: VideoCardz, Igor’sLAB

nullОжидается, что десктопные процессоры Intel Core 15-го поколения дебютируют лишь в конце 2024 или даже в начале 2025 года.

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#intel #arrow lake-s
Источник: videocardz.com
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