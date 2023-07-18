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В появившихся в сети тестах Intel процессор Core i9-14900K весьма удручает своей производительностью
Чего не скажешь про его преемника, представителя семейства Arrow Lake-S.

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Как известно, уже через несколько месяцев Intel намерена явить на суд широкой компьютерной общественности обновлённую линейку настольных процессоров Raptor Lake-S с припиской Refresh, которые станут частью Core 14-го поколения, поэтому немудрено, что разного рода «утечек», проливающих свет на уровень производительности и спецификации предстоящих новинок, становится всё больше: сегодня порадовать публику вызвался специалист ресурса Igor’sLAB, в распоряжении которого оказалась презентация «синей команды», предназначенная для внутреннего использования, сообщает сайт VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Представленная документация иллюстрирует возможности не только предстоящей топовой 24-ядерной 32-поточной модели (8 P- и 16 E-ядер) в лице Core i9-14900K, но и процессора, который придёт ей на смену, обладающего аналогичной конфигурацией ядер.

Базисом для сравнения был выбран представитель семейства Raptor Lake-S, а именно Core i9-13900K, имеющий в своём распоряжении те же 8 производительных и 16 эффективных ядер.

При этом значения PL1/PL2 для Core i9-13900K и Core i9-14900K были равны (253 Вт), а для их преемника оказались ниже на 3 Вт (250 Вт).

Изучив представленные графики, можно отметить, что модели Raptor Lake-S Refresh предложат достаточно скромный прирост производительности по сравнению с возможностями своих предшественников: в случае с Core i9-14900K повышение быстродействия на фоне достижений Core i9-13900K составило всего 1-4 %.

Представитель же семейства Arrow Lake-S, похоже, сможет несколько удивить: исходя из представленных результатов тестов в ряде приложений, превосходство будущей новинки варьируется в пределах от 1 до 21 %.

Впрочем, настоящий «вау-эффект» достигается при тестировании графической подсистемы модели Core 15-го поколения, основанной на архитектуре Xe-LPG: согласно представленным данным, iGPU процессора Arrow Lake-S в 2.2-2.4 раза быстрее «встройки» Core i9-13900K.

Источник изображений: VideoCardz, Igor’sLAB

Без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: судя по всему, сокет LGA 1851 для процессоров Arrow Lake-S несколько прибавит по оси Z, в результате чего не все кулеры, доставшиеся «по наследству», будут совместимы с новой платформой без дополнительных «танцев с бубном».

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Ожидается, что первые модели Raptor Lake-S Refresh дебютируют уже в октябре текущего года, в то время как появления представителей Arrow Lake-S следует ждать не ранее конца следующего.

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#intel #core i9-14900k
Источник: videocardz.com
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Александр Воронков
04:47
С реалиях будет 7-10% в однопотоке и до 15 в много- , если прибавят «малых ядер». А «чистого прироста» - 3-5%.
Выходящий в следующем году Core 9 15900K для LGA 1851 будет гораздо быстрее Core i9-13900K
Дядя Z
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