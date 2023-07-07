Ценник новинки кажется завышенным.

Нежелание геймеров приобретать новые графические адаптеры NVIDIA по завышенным (как считают покупатели) ценникам, похоже, никоим образом не беспокоит «зелёную команду», по крайней мере особых ценовых послаблений со стороны компании пока что не видно, что достаточно странно, учитывая крайне вялые продажи не так давно дебютировавших GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060, снабжённых 8 Гбайт видеопамяти.

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Источник изображения: TweakTown

В скором времени NVIDIA собирается осчастливить геймеров, которые считают наличие видеобуфера объёмов в 8 Гбайт недостаточным для современных игр — согласно ряду источников ресурса VideoCardz, 18 июля пред взором широкой компьютерной общественности предстанет «страшный сон» маркетологов AMD, а именно GeForce RTX 4060 Ti, оснащённая 16 Гбайт памяти (всё по заветам «красной команды»).

В остальном же новая модификация не будет отличаться от «соплеменницы» с 8 Гбайт — те же 4352 ядра CUDA с частотой 2.5 ГГц, тот же тип памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и шина в 128 бит.

Впрочем, стоимость новинки также сможет поразить «неокрепшие умы» ряда геймеров — исходя из имеющихся данных, ценник GeForce RTX 4060 Ti стартует с отметки в $499 (+25 % к стоимости RTX 4060 Ti 8 Гбайт), и NVIDIA, судя по всему, пересматривать свою ценовую политику пока не собирается. Естественно, более «продвинутые» модели окажутся ещё дороже.

Несомненно, у каждого здравомыслящего пользователя возникает вопрос, стоит ли переплачивать $100 за дополнительные 8 Гбайт видеопамяти, и в данном случае, как и в большинстве подобных, необходимо взвесить все «за и против».

Не секрет, что ряд современных игровых приложений требует больших объёмов видеопамяти, особенно при высоких разрешениях, поэтому видеобуфер в 16 Гбайт придётся как нельзя кстати, а также может быть заделом на будущее.

С другой стороны, в новых тайтлах «чистой» производительности GeForce RTX 4060 Ti хватает на обеспечение комфортного показателя 60+ fps лишь в 1080p и 2K, в то время как в 4K видеокарта зачастую уже «не вывозит». Естественно, тут на помощь может прийти «волшебная» технология DLSS 3 вкупе с Frame Generation, но целый ряд геймеров подобные нововведения не жалует.

Источник изображений: TechPowerUp

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Таким образом, в настоящий момент неискушённому обладателю RTX 4060 Ti вполне хватит и существующих 8 Гбайт, однако в будущем запросы игр могут повыситься. С другой стороны, ценник RTX 4060 Ti 16 Гбайт вовсе не кажется таким привлекательным — за те же $500 имеется возможность приобрести Radeon RX 6800 XT, имеющую видеобуфер аналогичного объёма и ощутимо превосходящую 8-гигабайтную RTX 4060 Ti по уровню производительности при стандартных условиях, а также выступающую практически на равных при задействовании технологии трассировки лучей.