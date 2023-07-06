Противостоять новинкам от Intel будут представители серии Ryzen 8000.

На фоне приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения инсайдеры в который раз доказывают, что не зря свой хлеб едят, публикуя всё новые данные о предстоящих новинках: на сей раз отличился энтузиаст под ником Enthusiast Citizen, обнародовавший свежую порцию информации, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Как утверждает инсайдер, дебют десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения, принадлежащих к семейству Raptor Lake-S Refresh, будет разбит на два этапа: модели с разблокированным множителем появятся пред взором широкой компьютерной общественности 16 октября текущего года, в то время как появления CPU без индекса «K» придётся ждать до начала 2024 года (а не ноября-декабря, как предполагалось ранее).

Согласно ряду «утечек», представители обновлённого семейства Raptor Lake-S Refresh будут базироваться на той же архитектуре, что и их предшественники, однако смогут похвастаться более высокими тактовыми частотами (до 6.2 ГГц для Core i9-14900K, если верить одному из инсайдеров), поддержкой более «скоростных» модулей оперативной памяти типа DDR5 и будут совместимы с существующими материнскими платами 600-й и 700-й серией — некоторые производители уже представили новую версию BIOS для своих продуктов с поддержкой CPU следующего поколения. При этом «аппетиты» новинок также будут весьма впечатляющими — до 300 Вт.

Обмолвился энтузиаст и о настольных процессорах Arrow Lake-S, которые придут на смену моделям Raptor Lake-S Refresh – исходя из представленных данных, их дебют состоится в конце 2024 либо в начале 2025 года. Новинки смогут работать в паре с системными платами на базе чипсетов 800-й серий, коих в мейнстрим-сегменте будет всего три — Z890, B860 и H810, в то время как выхода H870 не предполагается. Не следует также забывать о продуктах на основе наборов системной логики W880 и Q870, которые будут предназначены для профессиональных нужд.

Необходимо отметить, что чуть ранее стало известно, что при производстве моделей Arrow Lake «синяя команда» может отказаться от собственного техпроцесса 20A в пользу 3 нм TSMC.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющейся информации, платформы, основанные на чипсете Z890, могут получить в своё распоряжение до 60 портов HSIO, 26 из которых будут поддерживаться силами процессора, а 34 лягут «на плечи» PCH, в то время как системам на базе B860 и H810 останется довольствоваться 44 и 32 портами соответственно.

Кроме того, новинки смогут поддерживать модули оперативной памяти DDR5-6400 объёмом до 48 Гбайт каждый «из коробки».

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Не стоит забывать, что в следующем году AMD должна выпустить настольные процессоры Ryzen 8000, основанные на микроархитектуре Zen 5 и снабжённые встроенной графической подсистемой RDNA 3.5 — именно они и будут соперничать с новинками от Intel.