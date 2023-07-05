Похоже, Intel вновь испытывает проблемы с разработкой и внедрением новых технологических процессов, по крайней мере на это намекают инсайдерские данные, полученные от энтузиастов xinoassassin1 и Golden Pig Upgrade, сообщает ресурс Wccftech.
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Согласно информации инсайдеров, при производстве процессоров семейства Arrow Lake компания Intel может отказаться от собственного технологического процесса 20A, воспользовавшись услугами TSMC и её базовой версией 3-нм узла N3B, несмотря на то, что в арсенале тайваньского производителя есть более «продвинутые» N3P и N3E.
Источник изображения: bilibili, Golden Pig Upgrade
На предыдущих слайдах Intel, посвящённых будущим поколениям CPU, «синяя команда» с гордостью заявляла об использовании техпроцесса 20A для производства вычислительной плитки процессоров Arrow Lake, однако теперь, как сообщает инсайдер Golden Pig Upgrade, отказывается от данной затеи, удалив упоминания о применении собственного узла в своих новых рекламных материалах — судя по всему, по 3-нм нормам на мощностях TSMC будет выпускаться не только графическая, но и вычислительная плитка.
Пока остаётся загадкой, повлияет ли данное решение на производство процессоров других семейств и стоит ли ожидать от Intel официальных заявлений по данному вопросу в обозримом будущем.