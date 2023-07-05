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Потерявшийся на Марсе вертолёт Ingenuity после 63 дней молчания снова дал о себе знать
Радостная новость для ряда учёных и энтузиастов.
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Американские специалисты, занятые изучением Марса, могут вновь вздохнуть спокойно: как сообщает ресурс CNN, после 63-дневного молчания вертолет Ingenuity нашёлся, выйдя на связь.

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Источник изображения: CNN, NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Маленький вертолёт Ingenuity устремился в небо с Марса 26 апреля 2023 года для получения снимков поверхности Марса с разных ракурсов, однако, поднявшись с поверхности Марса в свой пятьдесят второй по счёту полёт, перед обратной посадкой потерял связь с диспетчерской НАСА, за чем последовало его исчезновение на несколько десятков дней.

В конце июня маленький вертолёт развеял опасения по поводу своего положения, «позвонив» и подтвердив, что всё ещё функционирует. Впрочем, радоваться пока рановато, ведь учёным ещё стоит подтвердить, что все системы Ingenuity работоспособны.

Связь с вертолётом на Марсе происходит с задействованием марсохода Perseverance, являющегося связующим звеном в общении между Ingenuity и сотрудниками центра управления полётами в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

После рейса под номером пятьдесят два Ingenuity не смог «пообщаться» с вездеходом в связи с тем, что находящийся между ними холм помешал взаимодействию друг с другом. Немного позже, когда Perseverance добрался до верхней точки данного холма, маленький вертолёт вновь получил возможность общения с Землёй и смог передать данные, полученные во время своего последнего полёта.    

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Заслуга вертолёта Ingenuity состоит в том, что он исследует и фотографирует области поверхности Марса, до которых марсоход может не добираться неделями, поэтому немудрено, что учёные оказались крайне рады вновь связаться со столь полезным «помощником».

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#ingenuity
Источник: edition.cnn.com
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