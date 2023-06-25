Дебют новинки уже не за горами.

Пока рядовые пользователи лишь ждут официального дебюта игрового видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 4060, некоторые специалисты и энтузиасты уже вовсю тестируют ещё не появившиеся официально модели, вероятно, готовясь к падению эмбарго на публикацию обзоров: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались некоторые данные, иллюстрирующие уровень производительности предстоящей новинки в бенчмарках 3DMark.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленной информации, геймерская видеокарта GeForce RTX 4060 в тестовом пакете 3DMark Time Spy Performance/Extreme превзошла своих предшественниц в лице GeForce RTX 3060 12 Гбайт и RTX 3060 8 Гбайт на 30.3 %/32.7 % и 55.3 %/61.1 %, в дисциплине Fire Strike Performance/Extreme/Ultra была быстрее на 19.8 %/23.4 %/19.4 % и 38.0 %/41.8 %/50.0 %, в тесте Speed Way оказалась производительнее на 16.6 и 58.4 %, а в соревновании Port Royal была впереди на 17.2 и 30.7 % соответственно.

В среднем же представительница семейства Ada Lovelace опередила GeForce RTX 3060 12 Гбайт и RTX 3060 8 Гбайт на 22.8 и 47.9 %.

Стоит отметить, что отрыв GeForce RTX 4060 от модификации RTX 3060 с 8 Гбайт «на борту» более существенен по сравнению с результатами RTX 3060 12 Гбайт, что может объясняться более скромной шиной 8-гигабайтной модели (128 бит против 192 бит), учитывая идентичность в разрезе характеристик GPU.

Непосредственно сама NVIDIA рекомендует использовать GeForce RTX 4060 для игр в разрешении 1080p, при этом настойчиво продвигая свои новые технологии DLSS3 и Frame Generation, которые поддерживаются лишь новыми моделями графических адаптеров «зелёной команды», что выливается в ощутимое превосходство новинки над своими предшественницами: например, не так давно компания, обнародовав результаты сравнительного тестирования моделей нескольких поколений, отметила, что RTX 4060 будет до 14 раз быстрее GTX 1060.

Необходимо напомнить, что «сердцем» игровой видеокарты GeForce RTX 4060 станет графический процессор AD107-300, наделённый 3072 CUDA-ядрами и функционирующий на частоте до 2460 МГц в boost-режиме. Кроме того, новинка обзаведётся 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц при ширине шины в 128 бит, а также поддержкой всего лишь 8 линий PCIe 4.0.

Источник изображений: VideoCardz

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Первые модели GeForce RTX 4060 появятся на полках магазинов уже через несколько дней, а именно 29 июня, в то время как падение запрета на публикацию материалов, посвящённых новинкам, состоится днём ранее. При этом стартовый ценник RTX 4060 составит $299.