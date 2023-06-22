Новинка должна появиться в продаже в ближайшем будущем.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Специалисты GALAX продолжают работать над улучшением характеристик своих твердотельных накопителей, и плоды их трудов способны удивить: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на материал сайта ITHome, обновлённая модель компании отличается весьма впечатляющими скоростными показателями.

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Необходимо напомнить, что всего несколько месяцев назад, а именно в декабре прошлого года, был представлен HOF Extreme 50, являвшийся одним из самых быстрых твердотельных накопителей, однако прогресс не стоит на месте, и ему на смену приходит обновлённый вариант в лице HOF Extreme 50S с улучшенными показателями: так, скорость передачи данных в режиме последовательного чтения/записи достигает значения в 12.4/11.8 Гбайт/c (против 10.0/9.5 Гбайт/c у предшественника), а производительность при операциях чтения/записи с произвольным доступом достигает уровня в 1.5 млн/1.5 млн IOPS (против 1.5 млн/1.25 млн IOPS у предыдущей модели).

Источник изображений: VideoCardz, GALAX China

Стоит отметить, что в данном случае сравнивались продукты объёмом 2 Тбайт, однако в будущем планируется и выпуск HOF Extreme 50S с 4 Тбайт «на борту».

При этом новая модель использует 232-слойные чипы памяти NAND и тот же контроллер, что и её предшественник, а именно Phison PS5026-E26, а для подключения применяется интерфейс PCIe версии 5.0. Кроме того, твердотельный накопитель снабжён кэш-памятью типа DDR4/LPDDR4 и производительной системой охлаждения, оснащённой вентилятором.

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В продажу новинка должна поступить в ближайшем будущем, однако о её стоимости пока что ничего не сообщается.