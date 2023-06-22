Специалисты GALAX продолжают работать над улучшением характеристик своих твердотельных накопителей, и плоды их трудов способны удивить: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на материал сайта ITHome, обновлённая модель компании отличается весьма впечатляющими скоростными показателями.
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Необходимо напомнить, что всего несколько месяцев назад, а именно в декабре прошлого года, был представлен HOF Extreme 50, являвшийся одним из самых быстрых твердотельных накопителей, однако прогресс не стоит на месте, и ему на смену приходит обновлённый вариант в лице HOF Extreme 50S с улучшенными показателями: так, скорость передачи данных в режиме последовательного чтения/записи достигает значения в 12.4/11.8 Гбайт/c (против 10.0/9.5 Гбайт/c у предшественника), а производительность при операциях чтения/записи с произвольным доступом достигает уровня в 1.5 млн/1.5 млн IOPS (против 1.5 млн/1.25 млн IOPS у предыдущей модели).
Источник изображений: VideoCardz, GALAX China
Стоит отметить, что в данном случае сравнивались продукты объёмом 2 Тбайт, однако в будущем планируется и выпуск HOF Extreme 50S с 4 Тбайт «на борту».
При этом новая модель использует 232-слойные чипы памяти NAND и тот же контроллер, что и её предшественник, а именно Phison PS5026-E26, а для подключения применяется интерфейс PCIe версии 5.0. Кроме того, твердотельный накопитель снабжён кэш-памятью типа DDR4/LPDDR4 и производительной системой охлаждения, оснащённой вентилятором.
В продажу новинка должна поступить в ближайшем будущем, однако о её стоимости пока что ничего не сообщается.