Геймерам придётся раскошелиться.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Пока ПК-геймеры горячо обсуждают повышение ценников на новые видеокарты и другое компьютерное «железо», «обрадовать» приверженцев игр на консолях решили представители Microsoft: как информирует общественность ресурс VideoCardz, в своём заявлении, опубликованном на сайте The Verge, компания объявила о повышении ценника Xbox Series X и стоимости подписки Game Pass для консолей.

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Источник изображения: Pixabay

Так, начиная с 1 августа текущего года в Великобритании и Австралии цена Xbox Series X повысится на 6.6 %, достигнув отметки в 480 фунтов стерлингов и 800 австралийских долларов соответственно, в Канаде возрастёт на 8.3 % (до 650 канадских долларов), а в Европейском союзе (еврозоне) увеличится на 10 % (до 550 евро).

При этом в ряде стран, а именно в США, Чили, Японии, Колумбии и Бразилии, ценник Xbox Series X не претерпит изменений. Также следует отметить, что стоимость Series S пока что остаётся прежней — всё те же $300.

Стоит напомнить, что чуть ранее корректировке подверглись цены на PlayStation 5, поэтому немудрено, что в столь непростое время Microsoft решилась на аналогичный шаг.

Стоимость подписок Game Pass для консолей и Xbox Game Pass Ultimate тоже устремились вверх в большинстве стран — с 6 июля они подорожают на 1 и 2 доллара соответственно, но произойдёт это только для новых пользователей, в то время как для «завсегдатаев» изменения вступят в силу только 13 августа, а для геймеров из Германии — и вовсе 13 сентября. Для клиентов же из Саудовской Аравии, Дании, Чили, Норвегии и Швейцарии ценник Game Pass для консолей сохранится на прежнем уровне.

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Владельцы персональных компьютеров могут и вовсе расслабиться — цена подписки Game Pass для ПК не изменилась.