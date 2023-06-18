Разного рода энтузиасты и специалисты продолжают штурмовать рейтинги HWBOT, пытаясь добиться весомых результатов в разных дисциплинах, а наиболее удачливые и умелые радуют широкую компьютерную общественность всё новыми свершениями: сегодня удивить публику вызвался оверклокер под ником Cens, разогнав свою GeForce RTX 4090 до впечатляющих частот, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Так, в рейтинге HWBOT GPUPI 3.3 32B, который отображает возможности видеокарты в вычислении математической константы (числа Пи) по специальной формуле с задействованием OpenCL или CUDA, специалист занял первое место, сумев добиться на модели iGame GeForce RTX 4090 LAB edition производства Colorful, являющейся специально отобранной версией iGame Vulcan, охлаждаемой жидким азотом с использованием системы LN2, показателя в 3930 МГц по GPU.
Источник изображений: VideoCardz, HWBOT
Следует отметить, что дисциплина GPUPI не отображает реальных нагрузок на графический адаптер, которые можно наблюдать, например, во время игрового процесса, однако подобные достижения также заслуживают уважения.
При этом до заветного порога в 4 ГГц осталось всего ничего — вполне возможно, что в скором времени эта вершина всё же покорится герою данного материала или другому специалисту.