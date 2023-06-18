Очередная вершина была покорена.

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Разного рода энтузиасты и специалисты продолжают штурмовать рейтинги HWBOT, пытаясь добиться весомых результатов в разных дисциплинах, а наиболее удачливые и умелые радуют широкую компьютерную общественность всё новыми свершениями: сегодня удивить публику вызвался оверклокер под ником Cens, разогнав свою GeForce RTX 4090 до впечатляющих частот, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Так, в рейтинге HWBOT GPUPI 3.3 32B, который отображает возможности видеокарты в вычислении математической константы (числа Пи) по специальной формуле с задействованием OpenCL или CUDA, специалист занял первое место, сумев добиться на модели iGame GeForce RTX 4090 LAB edition производства Colorful, являющейся специально отобранной версией iGame Vulcan, охлаждаемой жидким азотом с использованием системы LN2, показателя в 3930 МГц по GPU.

Источник изображений: VideoCardz, HWBOT

Следует отметить, что дисциплина GPUPI не отображает реальных нагрузок на графический адаптер, которые можно наблюдать, например, во время игрового процесса, однако подобные достижения также заслуживают уважения.

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При этом до заветного порога в 4 ГГц осталось всего ничего — вполне возможно, что в скором времени эта вершина всё же покорится герою данного материала или другому специалисту.