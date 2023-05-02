«Синяя команда» наносит ответный удар.

Желание некоторых компаний повысить свою прибыль путём отключения некоторых функций в более дешёвых продуктах вполне объяснимо, однако порой подобные решения могут сыграть с ними злую шутку, что заставляет их идти на попятную: такая ситуация, похоже, произошла и с Intel, которая несколько лет назад отказалась от поддержки набора инструкций AVX-512 в клиентских моделях CPU, а сейчас может вновь изменить свою точку зрения.

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Источник изображения: Wccftech

Как информирует общественность ресурс Wccftech, первые ревизии настольных процессоров Intel Core 12-го поколения, принадлежащих к семейству Alder Lake-S, всё ещё имели поддержку AVX-512, однако всего через несколько месяцев Intel решила изменить свою позицию: компания обязала производителей материнских плат удалить из BIOS возможность использования данного набора инструкций, а сама перестала наделять ею новые партии упоминаемых CPU.

Источник отмечает, что ситуация с AVX-512 довольно банальна: судя по всему, Intel попросту захотела увеличить свою прибыль, заставив потенциальных покупателей доплачивать за необходимые им функции, которые всё ещё присутствуют в более дорогих моделях, например, серверных Xeon.

Конкурирующая же сторона в лице AMD решила подловить своих оппонентов, наделив поддержкой AVX-512 свои новейшие процессоры серии Ryzen 7000, что порадовало целый ряд геймеров, которые могут запускать свои любимые игры, предназначенные для других платформ, посредством эмуляторов, и профессионалов, использующих специальные программы, требующие наличия данного набора инструкций.

Учитывая «ход конём» от AMD, у Intel, похоже, не остаётся иного выбора, как вновь порадовать почитателей своей продукции, снабдив поддержкой AVX-512 свои предстоящие модели процессоров: как сообщает инженер, известный под ником Longhorn, поддержка данного набора инструкций вернётся в будущих клиентских CPU, а специалист Locuza выдвинул несколько теорий, как это могло бы быть — организовать поддержку AVX-512 при деактивации E-ядер, снабдить данной функцией эффективные ядра или обеспечить асимметричную поддержку.

Источник изображения: Twitter, Longhorn

Энтузиаст под ником Raichu намекнул на ещё одну возможность, которая, судя по всему, устроила бы как Intel, так и ряд почитателей продукции «синей команды»: снабдить десктопные модели не полноценным набором инструкций AVX-512, а AVX-256 Plus.

Источник изображения: Twitter, Locuza, Raichu

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Таким образом, с выходом процессоров Meteor Lake и Arrow Lake действительно может многое измениться: уже сейчас известно о совершенно новой чиплетной структуре предстоящих новинок, об изменениях схемы именования будущих моделей под брендом Core, а сейчас к этому списку добавляется и возможная поддержка AVX-512.