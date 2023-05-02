Появившиеся несколько часов назад слухи касательно возможных изменений в схеме именования будущих моделей процессоров Intel находят своё подтверждение в официальном заявлении представителя «синей команды»: как сообщает ресурс VideoCardz, компания действительно намерена внести некоторые правки в бренд Core.
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Согласно заявлению директора по глобальным коммуникациям компании Intel Бернарда Фернандеса (Bernard Fernandes), с выходом процессоров семейства Meteor Lake «синяя команда» открывает новую главу в своей истории, внеся некоторые коррективы в бренд.
Источник изображения: Twitter, Bernard Fernandes
Хотя представитель Intel ограничился лишь небольшой толикой информации, пообещав рассказать более подробно обо всех изменениях в ближайшем будущем, некоторые черты новой схемы именования процессоров компании уже вырисовываются: исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, в названиях предстоящих моделей CPU места для хорошо узнаваемой буквы «i» не найдётся.
Кроме того, некоторые представители новых линеек получат приписку «Ultra», однако ею наградят далеко не все модели: как утверждает инсайдер под ником Bionic_squash, процессоры, принадлежащие к «обновлённым» семействам, таким как Raptor Lake Refresh, подобного знака отличия будут лишены.
Источник изображения: Twitter, Bionic_squash
Таким образом, вместо привычного большинству названия Core i5-14300H, представитель Meteor Lake, судя по всему, получит именование Core Ultra 5 1003H. Похожим образом будут называться и его «соплеменники». К сожалению, представитель Intel не обмолвился, будут ли данные изменения касаться и настольных моделей, либо ограничатся мобильной линейкой, поэтому до публикации официальной информации остаётся только гадать.