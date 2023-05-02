Настала пора разбивать свои копилки.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Пока партнёры AMD радуют своих потенциальных покупателей снижением ценников ряда моделей Radeon RX 6000, стоимость видеокарт противоборствующего лагеря понижается неохотно: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на исследование специалистов 3DCenter, на преодоление барьера рекомендованной цены в сторону понижения GeForce RTX 3070 понадобилось целых два с половиной года, что, судя по всему, связано с большой популярностью модели среди геймеров.

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Источник изображения: Pixabay

По информации источника, за последние несколько недель стоимость некоторых моделей GeForce RTX 3070 в Европе упала ниже рекомендованной: например, в Германии видеокарту можно заполучить за 449 евро, то есть на 50 евро дешевле MSRP.

Источник изображения: VideoCardz, Caseking

В целом же специалисты сайта отмечают, что ценники графических адаптеров в европейских магазинах с января текущего года снизились в среднем на 10 %, а на отдельные модели видеоадаптеров цена упала на целых 20 %.

На рынке США ситуация не столь радужная, но вполне приемлемая: ниже MSRP в $499 можно найти модели GeForce RTX 3070 под внушающими доверие брендами, участвующие в специальных акциях, либо видеокарты от производителей, хорошо известных лишь клиентам китайских онлайн-площадок, таких как 51RISC.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

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Остаётся надеяться, что после дебюта GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060, который должен произойти в мае-июне, цены на модели прошлых поколений станут ещё более приятны глазу рядового покупателя.