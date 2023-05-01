Истинный лидер весьма скромен.

Пока представитель AMD хвастается сравнительно низкими ценниками 16-гигабайтных моделей видеокарт «красной команды» на фоне стоимости графических адаптеров NVIDIA с более скромными объёмами видеобуфера, настоящий лидер в разрезе количества памяти на доллар становится ещё дешевле: как сообщает ресурс VideoCardz, видеоадаптер Arc A770 от партнёра Intel ощутимо упал в цене.

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Так, на популярных онлайн-площадках Newegg и Amazon игровая видеокарта Arc A770 Predator BiFrost производства Acer, основанная на «полновесном» графическом процессоре ACM-G10, способном работать на частоте 2.2 ГГц с повышением до 2.4 ГГц в boost-режиме, имеющая в своём распоряжении оригинальную систему охлаждения с испарительной камерой вкупе с двумя вентиляторами разных типов и снабжённая 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и 256-битной шиной, теперь предлагается всего за $340, потеряв в цене целых 15 %.

Источник изображений: Amazon

Таким образом, даже AMD пока что нечем ответить на столь «вкусный» ценник для 16-гигибайтной модели, не говоря уже про NVIDIA, модели которой и вовсе обладают сравнительно скромным объёмом видеобуфера, чего уже не хватает для целого ряда современных игр.

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Стоит отметить, что подобный «аттракцион неслыханной щедрости» можно было наблюдать и в марте, однако спустя всего несколько дней ценник модели вернулся в своё исходное состояние. Остаётся надеяться, что текущая стоимость будет более стойкой к повышению.