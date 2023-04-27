Борьба за кошельки геймеров не утихает.

На фоне нежелания рядовых европейцев покупать сравнительно дорогие игровые видеокарты GeForce RTX 4070, вероятно, в ожидании более доступной GeForce RTX 4060 Ti некоторые ритейлеры продолжают «аттракцион неслыханной щедрости», придумывая всё новые акции, чтобы завлечь потенциальных клиентов: как сообщает ресурс VideoCardz, всего несколько дней назад стоимость модели RTX 4070 производства Palit в одном из польских магазинов снизилась на 9 % ниже рекомендованной, однако уже сегодня одна из новинок стала ещё дешевле.

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Источник изображения: Gainward

Так, в рамках специальной акции, заканчивающейся 30 апреля, в польском онлайн-магазине X-Kom ценник игровой видеокарты Gainward GeForce RTX 4070 Ghost, снабжённой двухслотовой системой охлаждения с парой вентиляторов, RGB-подсветкой и не имеющей заводского разгона, снизился до 2759 злотых, что на 14 % ниже по сравнению с MSRP.

Источник изображения: VideoCardz, X-Kom

Стоит отметить, что другие представительницы серии GeForce RTX 40 у данного ритейлера также получили ощутимое снижение ценников, однако оно не столь впечатляет в сравнении с «уценкой» RTX 4070, варьируясь в пределах от 7 до 12 %.

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Несомненно, подобные понижения цен на не так давно вышедшие видеоадаптеры не могут не радовать, а ведь уже совсем скоро должны дебютировать конкурирующие модели из стана AMD, которые могут снизить ценники видеокарт NVIDIA ещё больше.