Расслоение классов становится всё шире.

Пока рядовые европейские покупатели, страдая от роста инфляции, выбирают продукты подешевле и одежду со скидкой, обычные геймеры тоже не шикуют: как информирует общественность немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), основываясь на результатах собственного «расследования» и полученных данных, при сборке ПК пользователи всё чаще смотрят в сторону более доступных по цене компонентов, а выбором корпусов и блоков питания и вовсе не заморачиваются, покупая самые дешёвые.

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Источник изображения: Pixabay

При этом расслоение особенно видно в среднеценовом сегменте: если геймер, не стеснённый в средствах, не задумываясь купит себе топовую GeForce RTX 4090, то пользователям, вынужденным экономить, приходится взвешивать все «за» и «против», а уж затем делать выбор, и в последнее время, исходя из данных источника, взор обычного клиента сместился с продуктов среднего уровня на более доступные комплектующие.

По словам специалиста, именно это сыграло злую шутку с NVIDIA: рядовой геймер больше не хочет (или даже не может) покупать GeForce RTX 4070 за 600 евро, дожидаясь более доступной GeForce RTX 4060 Ti, которая должна дебютировать в мае-июне, в то время как пользователи, чуть поднакопившие средств, смотрят в сторону более производительной RTX 4070 Ti.

Похожая ситуация и с RTX 4080: обеспеченный геймер, как это было сказано ранее, захочет лучший в своём классе продукт в лице RTX 4090, в то время как привыкший считать свои деньги покупатель попросту не видит в данном приобретении смысла.

Похоже, AMD учла ошибки своей конкурентки, по крайней мере это касается некоторых партнёров компании, которые, исходя из информации источника, в начале июня в рамках международной выставки Computex явят миру доступные модели видеокарт Radeon RX 7600, в то время как с выходом более дорогих Radeon RX 7700 XT, не говоря уже про RX 7800 XT, учитывая сложившуюся ситуацию, придётся повременить.

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Подводя итог, специалист отмечает, что в будущем на рынке графических адаптеров могут произойти некоторые изменения, в результате чего серии видеокарт будут ориентированы в первую очередь на классы доходов, а не только лишь на уровень производительности.