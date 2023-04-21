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Стоимость ряда моделей GeForce RTX 4070 упала ниже рекомендованной всего за несколько дней
Хорошая новость для ряда покупателей.
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Похоже, не так давно дебютировавшая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 была воспринята потенциальными покупателями достаточно холодно, на что намекает снижение ценников на ряд моделей, появившихся на полках магазинов всего несколько дней назад.

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Источник изображения: Palit

Как сообщает ресурс VideoCardz, польский ритейлер KR System снизил ценник GeForce RTX 4070 Dual производства Palit, наделённой двумя вентиляторами, задней панелью с полным покрытием, 8-контактным разъёмом дополнительного питания и небольшой светодиодной полосой, но не имеющей заводского разгона, до 2913 злотых (~57000 рублей).

Впрочем, спустя несколько часов цена видеокарты в данном магазине повысилась до 3099 злотых (~60000 рублей), но это всё равно ниже рекомендованной стоимости, которая в Польше составляет 3199 злотых (~62000 рублей).

Источник изображения: KR System

Кроме того, исходя из данных сервиса Ceneo, в прайс-листах ещё нескольких польских ритейлеров можно найти парочку GeForce RTX 4070 по цене 2999 злотых (~58000 рублей): упоминаемую ранее модель от Palit, а также Inno3D GeForce RTX 4070 TWIN X2, снабжённую парой вентиляторов и 8-пиновым коннектором дополнительного питания, которая, равно как и «соплеменница», функционирует на стандартных частотах.

Источник изображения: Ceneo

По информации сайта TechPowerUp, к сотрудникам британского ритейлера Novatech также внезапно пришло озарение, сподвигнувшее их вновь повысить ценник для нашей старой знакомой в лице Palit GeForce RTX 4070 Dual: если чуть ранее модель предлагалась за 550 фунтов стерлингов (~56000 рублей), то спустя некоторое время её цена подросла до 580 фунтов стерлингов (~59000 рублей), что, впрочем, всё ещё ниже рекомендованной стоимости в 589 фунтов стерлингов (~60000 рублей).

Источник изображения: Novatech

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Остаётся надеяться, что отечественные магазины присоединятся к сему действу, снизив ценники GeForce RTX 4070 на радость потенциальным покупателям.

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#nvidia #geforce rtx 4070
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