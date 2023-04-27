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Radeon RX 7700 XT выступит против RTX 4060 Ti, а RX 7800 XT чуть отстанет от RTX 4070 Ti — инсайд
Кроме того, новинки получат целых 12 и 16 Гбайт видеопамяти.
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Пока NVIDIA лихорадочно ищет пути решения проблем, возникших в связи с недостаточным спросом на модели среднего ценового диапазона, а ритейлеры пытаются заинтересовать потенциальных покупателей видеокарт скидками и акциями, AMD хранит загадочное молчание, вероятно, разрабатывая стратегию в связи с изменившейся на рынке ситуацией: пока что известно, что в начале июня партнёры «красной команды» представят доступные модели Radeon RX 7600, а вот представительницы серий RX 7700 и RX 7800 могут несколько задержаться, однако, вероятно, также выйдут в течение ближайших нескольких месяцев, на что намекает очередная «утечка» от специалиста YouTube-канала RedGamingTech, опубликовавшего спецификации предстоящих новинок.

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Источник изображения: AMD

По информации инсайдера, которой делится ресурс NotebookCheck, игровая видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT будет основана на графическом процессоре Navi 32, наделённом 60 вычислительными блоками, что подразумевает наличие 3840 потоковых процессоров, а также обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 21 ГГц при шине в 256 бит и 64 Мбайт Infinity Cache. Уровень TBP модели составит 285 Вт.

Источник изображения: NotebookCheck, YouTube, RedGamingTech

Сообщается, что по уровню производительности Radeon RX 7800 XT будет весьма близка к топовой модели прошлого поколения в лице RX 6950 XT и чуть позади NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

Как утверждается, «сердцем» геймерского видеоадаптера AMD Radeon RX 7700 XT также станет чип Navi 32, но ограниченный 54 вычислительными блоками, то есть 3456 потоковыми процессорами. Кроме того, новинка сможет похвастаться 12 Гбайт памяти, 192-битной шиной и 48 Мбайт Infinity Cache, а значение TBP остановится на отметке в 225 Вт.

Соперницей для Radeon RX 7700 XT должна стать GeForce RTX 4060 Ti, которая, исходя из ранее опубликованной информации, должна дебютировать в конце мая и получить сниженный до $400 ценник при весьма скромном объёме видеобуфера в 8 Гбайт.

Помимо этого, в недрах AMD готовится ещё одна модель, именуемая Radeon RX 7800 XTX, однако её выход, по словам инсайдера, пока поставлен на паузу: видеокарта базируется на урезанном GPU Navi 31 с 70 вычислительными блоками (4480 потоковыми процессорами), а также снабжена 16 Гбайт видеопамяти GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц, шиной в 256 бит и 64 Мбайт Infinity Cache. В разрезе уровня производительности модель аналогична RTX 4070 Ti.

Стоит отметить, что опубликованные спецификации являются предварительными, поэтому в будущем могут подвергнуться корректировке.

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Остаётся надеяться, что AMD учтёт ошибки NVIDIA, представив новые модели с более доступными ценниками, нежели конкурирующая сторона.

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#amd #radeon rx 7700 xt #radeon rx 7800 xt
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