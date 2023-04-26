Пока компьютерное сообщество обсуждает преимущества и возникшие недавно проблемы с настольными процессорами AMD серии Ryzen 7000, разного рода энтузиасты продолжают снабжать общественность свежей информацией, приоткрывающей завесу тайны над спецификациями и возможностями следующих поколений CPU: так, несколько недель назад стали известны результаты тестов раннего инженерного образца с микроархитектурой Zen 5 в бенчмарке Cinebench R23, а сегодня инсайдер YouTube-канала AdoredTV поделился некоторыми нюансами касательно характеристик будущих моделей, сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: El Chapuzas Informático
Согласно данным источника, процессоры, основанные на микроархитектуре Zen 5, получат ряд архитектурных изменений, в том числе смогут похвастаться новым дизайном кэш-памяти: сообщается, что новая структура позволит устранить ряд известных недочётов, имеющихся у текущей схемы кольцевой шины, а также снизить значения межъядерных задержек.
Новый «ступенчатый» дизайн L3-кэша
При этом инсайдер не упоминает, изменится ли объём L3-кэша для будущих новинок, либо останется на прежнем уровне, а вот количество кэш-памяти второго уровня, по словам энтузиаста, увеличится: по информации источника, специалисты AMD уже могут тестировать образцы на базе микроархитектуры Zen 5 с удвоенным и даже утроенным объёмом L2-кэша, что должно обеспечить прирост IPC от 4 % (для 2 Мбайт на ядро) до 7 % (для 3 Мбайт на ядро) в многопоточных задачах.
Источник изображений: Wccftech, YouTube, AdoredTV
Стоит напомнить, что, исходя из ранее опубликованных данных, микроархитектура Zen 5 станет основой для нескольких поколений процессоров, в том числе серверных EPYC Turin, настольных и мобильных Ryzen 8000, сможет похвастаться совершенно новым дизайном, повышенным уровнем производительности вкупе с эффективностью и улучшенными возможностями в задачах, задействующих ИИ, а также будет представлена в трёх вариациях: стандартной, с кэш-памятью 3D V-Cache, а также энергоэффективной (Zen 5c). Ожидается, что первые представители Zen 5 увидят свет уже в следующем году.