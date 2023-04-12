Пока компьютерное сообщество обсуждает возможности процессоров, основанных на микроархитектуре Zen 4, разного рода инсайдеры и энтузиасты по своим тайным каналам уже получают информацию, приоткрывающую завесу тайны над уровнем производительности и спецификациями представителей следующего поколения на базе Zen 5: так, специалист YouTube-канала Moore's Law Is Dead обнародовал результаты тестов раннего образца AMD в популярном бенчмарке Cinebench R23, попутно сообщив некоторые данные касательно технических характеристик CPU.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленной информации, тестовая система, состоящая из пары инженерных образцов процессоров AMD с микроархитектурой Zen 5, каждый из которых снабжён 64 ядрами и функционировал на базовой частоте в 2.3 ГГц с повышением как минимум до 3.85 ГГц в максимальном режиме, в многопоточном состязании Cinebench R23 смогла добиться результата в ~123000 очков, обойдя аналогичную систему на базе Zen 4, но с повышенными тактовыми частотами, на 15 %.
Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead
При этом инсайдер отмечает, что финальные версии CPU на базе Zen 5 будут отличаться увеличенными по сравнению с представителями микроархитектуры Zen 4 частотами и объёмом кэш-памяти (как минимум первого уровня), а прирост IPC новинок превысит отметку в 20 %.
Стоит напомнить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому воспринимать её следует с известной долей скептицизма.