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Энтузиаст наглядно показал важность большого объёма видеобуфера, сравнив RTX 3070 с 8 и 16 Гбайт
Ряд современных игр весьма требователен к количеству памяти.
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Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают наглядно демонстрировать факт недостатка 8 Гбайт видеопамяти для ряда современных игр, однако если исследователи YouTube-канала Hardware Unboxed делали это на примере сравнительного тестирования стандартной GeForce RTX 3070 8 Гбайт и Radeon RX 6800 16 Гбайт, то моддер Paulo Gomes подошёл к данному вопросу весьма творчески, оснастив обычную RTX 3070 чипами удвоенной ёмкости, в результате чего объём видеобуфера графического адаптера достиг отметки в 16 Гбайт, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: YouTube, Paulo Gomes

Для своих изысканий специалист и его друзья вооружились моделью GeForce RTX 3070 производства MSI, заменив обычные чипы памяти на более ёмкие, а также повозившись с некоторыми настройками, так как после подобных модификаций могут возникать некоторые проблемы, в том числе появление мерцания или возникновение чёрных экранов — в данном случае помогло переключение в высокопроизводительный 3D-режим.

При этом идентификатор видеокарты остался прежним, поэтому трудностей с установкой и обновлением графических драйверов быть не должно.

Что касается непосредственно результатов сравнительного тестирования, то они довольно интересные: так, в ремейке Resident Evil 4, который, как стало известно ранее, весьма требователен к объёму видеобуфера, дополнительные 8 Гбайт видеопамяти помогли ощутимо повысить значение кадровой частоты для показателей 1 % и 0.1 %: если для 8-гигабайтной модели они подчас составляли 7 к/c и даже меньше, ставя крест на комфортном игровом процессе, то для модификации с 16 Гбайт «на борту» возросли до 69 и 40 к/c соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Paulo Gomes

Стоит напомнить, что чуть ранее AMD также поднимала вопрос касательно объёма видеобуфера, отметив, что современные и будущие игры требуют всё большего количества видеопамяти.

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«Бережливость» же NVIDIA приносит обладателям её продукции разочарование, и если отмену выпуска GeForce RTX 3070 16 Гбайт несколько лет назад ещё можно было понять, то оснащение новых моделей RTX 4070 и RTX 4060 Ti всего 12 и 8 Гбайт памяти и вовсе вызывает недоумение.

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#nvidia #geforce rtx 3070
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