Впрочем, трассировка лучей не всем и нужна.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Несколько часов назад для широкой компьютерной общественности стал доступен ремейк популярной игры Resident Evil 4: приобщились к празднику и специалисты ресурса ComputerBase, опубликовавшие результаты тестов графических адаптеров в данном игровом приложении.

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Источник изображения: Resident Evil, CAPCOM

Для своих изысканий исследователи источника использовали систему, снабжённую настольным процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Hero, парой модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z Neo DDR5-6000 (CL30-38-38-96) общим объёмом в 32 Гбайт (2x16 Гбайт), а также процессорным кулером Noctua NH-D15S со 140-мм вентилятором.

В процессе тестов выяснилось, что игра достаточно требовательна к объёму видеопамяти: так, при задействовании графического адаптера, оснащённого видеобуфером в 8 Гбайт, с активной технологией трассировки лучей и максимальными настройками качества графики даже в разрешении 1920x1080 игровое приложение попросту «вылетает», демонстрируя геймеру сообщение об ошибке — возможным выходом может стать либо отключение рейтрейсинга, либо уменьшение детализации.

Похожие проблемы, но уже в разрешении 3840x2160 возникают у 10-гигабайтных моделей, в то время как видеокарты, оснащённые 16 Гбайт видеопамяти ведут себя вполне уверенно. Что касается видеоадаптеров с 12 Гбайт «на борту», то их возможности специалистами источника ещё не изучены до конца, однако уже сейчас известно, что в Ultra HD игровое приложение требует до 12.3 и 13.4 Гбайт видеопамяти при выключенной и активированной технологии трассировки лучей соответственно.

При этом без активного рейтрейсинга насладиться качественным игровым процессом ремейка Resident Evil 4 в разрешении 1920x1080 смогут даже обладатели Intel Arc A770 и NVIDIA GeForce RTX 3060, при разрешении 2560x1440 точек понадобится уже GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT, а в мир Ultra HD «входным билетом» станут RTX 3080 или RX 6800 XT.

Также интересен тот факт, что с ростом разрешения топовая модель AMD в лице Radeon RX 7900 XTX ощутимо отрывается от NVIDIA GeForce RTX 4080 — в Ultra HD преимущество составляет целых 22 %.

При задействовании технологии трассировки лучей превосходство RX 7900 XTX над RTX 4080 не так весомо — в разрешении 3840x2160 модель «красной команды» превосходит свою оппонентку на 4 %.

Источник изображений: ComputerBase

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Впрочем, как отмечают специалисты источника, реализация трассировки лучей в ремейке Resident Evil 4 на фоне предыдущей части серии весьма удручает, поэтому геймеры вряд ли упустят многое, если и вовсе деактивируют рейтрейсинг в игре.