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Китайские онлайн-магазины продолжают радовать потенциальных клиентов, снижая ценники на ряд своих товаров: на сей раз пришёл черёд игрового настольного процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, дебютировавшего пару недель назад.

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Источник изображения: AMD

Как сообщает ресурс ITHome, самый доступный представитель линейки Ryzen 7000X3D стал ещё дешевле: если стартовая стоимость Ryzen 7 7800X3D, оснащённого 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 4.2/5.0 ГГц в номинальном/максимальном режиме и 96 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в Китае составляла 3299 юаней (~39000 рублей), то в настоящий момент геймерскую модель имеется возможность заполучить за 3150 юаней (~37000 рублей) — именно во столько новинку оценил онлайн-магазин JD.com.

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Таким образом, на фоне своего основного конкурента в лице Core i9-13900K представитель «красной команды» стал выглядеть ещё привлекательнее, предлагая более высокий уровень производительности при весьма «вкусном» ценнике.