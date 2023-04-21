Новинка основана на микроархитектуре RDNA 3.

Встроенный графический чип предстоящих мобильных процессоров AMD семейства Phoenix продолжает демонстрировать чудеса производительности: так, буквально вчера Radeon 780M показала свои возможности в ряде популярных тайтлов, а сегодня, благодаря стараниям специалистов ресурса Wccftech и находке Twitter-бота Benchleaks, iGPU выступил против дискретных видеокарт в тестовом пакете Geekbench 6.

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Стоит напомнить, что видеоадаптер AMD Radeon RX 6300 появился в прошлом месяце и предназначен для OEM-систем начального уровня: новинка основана на графическом процессоре Navi 24 с 768 ядрами «на борту», снабжена 2 Гбайт видеопамяти при шине в 32 бит, 4 линиями PCIe 4.0, активной системой охлаждения, хоть и потребляет всего 32 Вт, а также требует для своей установки всего один слот.

Исходя из представленных данных, в дисциплине OpenCL видеокарта Radeon RX 6300 смогла набрать 25608 баллов, в то время как встроенная графика Radeon 780M, снабжённая аналогичным количеством ядер, но представляющая более новую микроархитектуру RDNA 3, в своём недавнем тесте продемонстрировала результат в ~36200 очков, превзойдя достижения своей дискретной оппонентки на ~41 %.

Естественно, геймеров Radeon RX 6300 вряд ли заинтересует, а вот старая добрая GeForce GTX 1650, исходя из статистики сервиса Steam, до сих пор пользуется большой популярностью, что делает противостояние между моделью NVIDIA и iGPU «красной команды» весьма интересным: что ж, «встройка» хоть и не достигает показателей дискретной видеокарты, но очень близка к ним, отставая всего лишь на 9 %.

Источник изображений: Wccftech

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Таким образом, геймеры, рассчитывающие приобрести новенький ноутбук, снабжённый мобильным процессором семейства Phoenix, могут быть спокойны — даже встроенная графика может обеспечить сравнимый с «дискреткой» результат. Впрочем, для полной уверенности стоит дождаться всесторонних тестов, не полагаясь лишь на показатели в синтетических бенчмарках.