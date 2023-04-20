«Встройка» обеспечивает показатель более 60 fps в разрешении 1080p.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На фоне неумолимо приближающегося дебюта лэптопов, оснащённых мобильными процессорами AMD серии Ryzen 7040, в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над возможностями предстоящих новинок: так, обозреватель YouTube-канала ETA PRIME поделился обзором ноутбука ASUS TUF Gaming A15, оснащённого новейшим мобильным процессором Ryzen 9 7940HS, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Стоит напомнить, что AMD Ryzen 9 7940HS основан на микроархитектуре Zen 4, производится по 4-нм технологическому процессу силами компании TSMC и может похвастаться наличием 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 4.0 ГГц в номинальном режиме с возможностью повышения до 5.2 ГГц в максимальном, а также встроенной графической подсистемой Radeon 780M на базе RDNA 3, наделённой 12 ядрами с частотой 2.8 ГГц.

Кроме того, искомый ноутбук имеет в своём распоряжении 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5 с эффективной частотой 5600 МГц, из которых для графики доступно 4 Гбайт.

Согласно бенчмарку Furmark, энергопотребление процессора было ограничено значением в 45 Вт, а графическая подсистема работала на своих стандартных частотах.

В тестовых пакетах Fire Strike и Time Spy от 3DMark встроенный чип продемонстрировал более высокий уровень быстродействия в сравнении со своим предшественником в лице Radeon 680M, работающим в паре с более скоростной памятью LPDDR5: преимущество Radeon 780M составило 12 и 15 % соответственно.

Что касается игровой производительности, то iGPU Ryzen 9 7940HS при ограничении по энергопотреблению процессора в 80 Вт и разрешении 1080p способен обеспечить качественный игровой процесс в целом ряде популярных тайтлов: так, в разрезе показателя средней кадровой частоты в GTA V при задействовании пресета «Very High» Radeon 780M продемонстрировала результат в 81 к/c, в Counter-Strike: Global Offensive и Forza Horizon 5 при высоких настройках качества графики — 130 и 86 к/c, в Fortnite и DOOM Eternal на средних настройках качества — 78 и 83 к/с, в Horizon Zero Dawn в режиме «Favor Performance» — 69 к/c, в Call of Duty: Modern Warfare при активации FSR с пресетом «Performance» — 106 к/c, а в Cyberpunk 2077 при сочетании средних и низких настроек даже без задействования технологии масштабирования — около 70 к/c.

При этом во время тестирования в Cyberpunk 2077 специалист сумел разогнать iGPU до стабильного показателя в 3.0 ГГц, в то время как поднятие планки до 3.25 ГГц привело к сбою.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, ETA PRIME

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ожидается, что первые ноутбуки, оснащённые мобильными процессорами AMD Ryzen 7040, появятся на прилавках магазинов в конце текущего месяца.