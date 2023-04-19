Фанаты Cyberpunk 2077 и HITMAN 3 вряд ли заинтересуются дистрибутивом Linux.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Специалисты ресурса Phoronix продолжают изучать возможности Ryzen 7 7800X3D в операционных системах семейства Linux и Windows: пару дней назад исследователи показали ощутимое преимущество Ubuntu 23.04 над Windows 11 в подавляющем большинстве задач, а сегодня решили сравнить уровень производительности искомого процессора в паре с топовыми видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 40 в упоминаемых ОС.

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Источник изображения: Pixabay

Тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, материнскую плату ROG Crosshair X670E Hero производства ASUS, два модуля оперативной памяти DDR5-6000 по 16 Гбайт каждый, а также игровые видеоадаптеры NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090. При этом использовались самые свежие наборы графических драйверов, доступные для обеих ОС: для Windows 11 Pro – версия 531.61, для Ubuntu 23.04 – сборка 530.41.03.

В ряде задач, задействующих возможности графических адаптеров, дистрибутив Linux обеспечил значительное преимущество над Windows 11: так, в Blender 3.5 отрыв достигал 7 %, а в LuxCoreRender 2.6 – 18 %.

Впрочем, остальные тесты победителя не выявили: в некоторых тестовых пакетах незначительно выходил вперёд продукт от Microsoft, в других чуть опережал соперника представитель семейства Linux, а в части и вовсе наблюдался паритет.

Что касается игровых приложений, то в представленных тайтлах, в список которых вошёл Cyberpunk 2077 и HITMAN 3, чуда не произошло: в разрезе показателя средней кадровой частоты в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 при различных настройках качества графики Ubuntu 23.04 обеспечила для тестируемой системы в среднем 90 % от возможностей Windows 11, а порой разрыв достигал значения в 15-18 % в пользу решения от Microsoft.

Источник изображений: Phoronix

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Исходя из представленных результатов тестов, в настоящий момент геймеры, предпочитающие наслаждаться качественным игровым процессом современных тайтлов, вряд ли оценят снижение уровня производительности в Linux, а выберут разработку специалистов Microsoft, в то время как ряду профессионалов увеличение быстродействия в некоторых задачах в Ubuntu может быть весьма кстати.