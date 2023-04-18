Некоторые пользователи могут поменять свои вкусы, перейдя на другую ОС.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Пока подавляющее большинство специалистов исследует возможности не так давно дебютировавшего AMD Ryzen 7 7800X3D в ОС Windows, исследователи сайта Phoronix решили проверить, насколько хорош процессор с кэш-памятью 3D V-Cache в Linux.

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Помимо искомой модели CPU, тестовая система включала в себя материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Hero, пару модулей оперативной памяти DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт, а также графический адаптер AMD Radeon RX 7900 XTX. В качестве «испытуемых» использовались ОС Windows 11 Pro и Ubuntu 23.04.

Согласно итоговым результатам, основанным на «замерах» в 80 бенчмарках и приложениях, в подавляющем большинстве тестов (а именно в 58) Ubuntu 23.04 обеспечила более высокие показатели для Ryzen 7 7800X3D, нежели Windows 11 Pro, а в среднем это вылилось в преимущество, равное 7 %.

В ряде задач дистрибутив Linux был и вовсе на голову выше своего соперника: так, в одной из тестовых сцен LuxCoreRender 2.6 превосходство достигло показателя в 55.5 %, кодирование изображений JPEG-XL удавалось лучше на 24-47 %, а рендеринг сцены BMW27 в Blender завершился быстрее на 22.4 %.

Впрочем, у Windows 11 также было несколько побед: например, в бенчмарке PSPDFKit WebAssembly с Google Chrome 112 ОС от Microsoft обеспечила для Ryzen 7 7800X3D прирост производительности на 22.7 %, а в кодировании видеофайлов — до 10.4 %.

Источник изображений: Phoronix

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К сожалению, тесты в игровых приложениях специалисты ресурса ещё не опубликовали, однако обещают сделать это в обозримом будущем, что было бы весьма кстати, учитывая основное предназначение геймерского Ryzen 7 7800X3D.