Настала пора разбивать свои копилки.

Пока компьютерное сообщество пристально изучает результаты всесторонних тестов первых моделей GeForce RTX 4070, производители видеокарт пытаются переманить потенциальных покупателей на свою сторону, рассказывая о преимуществах своих продуктов: сотрудники компании Colorful также не сидели сложа руки, представив на суд широкой общественности модели GeForce RTX 4070 в исполнении Battle-Ax, Advanced, Neptune, Vulcan и Ultra White.

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Согласно официальному пресс-релизу, опубликованному на страницах ресурса VideoCardz, игровая видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OC наделена графическим процессором с частотой 2625 МГц в boost-режиме, кожухом, выполненным в тёмно-серых тонах, улучшенной системой охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами Hurricane Scythe Blades, а также съёмным магнитным дисплеем вкупе с док-станцией. За обеспечение дополнительного питания отвечает один 16-контактный разъём.

Модель Colorful iGame GeForce RTX 4070 Advanced OC может похвастаться GPU, работающим на частоте до 2610 МГц, наличием пары 100-мм вентиляторов Hurricane Scythe Blade вкупе с одним 96-мм вентилятором Gravity Rim, расположенным по центру и обрамлённым окружностью красного цвета, металлическим бэкплейтом, а также настраиваемой RGB-подсветкой и 16-пиновым коннектором дополнительного питания.

Видеоадаптер Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ultra W отличается красочным внешним видом с отображением разных цветов благодаря голографическому эффекту кожуха, производительной системой охлаждения, оснащённой радиатором с четырьмя медными тепловыми трубками и тремя 90-мм вентиляторами, а также RGB-подсветкой с возможностью настройки. Кроме того, новинка может похвастаться сравнительно малой толщиной (всего 51.2 мм), а вот частота GPU в boost-режиме не слишком выдающаяся — всего 2505 МГц. При этом модель оснащена 8-контактным коннектором питания.

Видеокарта Colorful GeForce RTX 4070 NB EX имеет стильный чёрно-красный дизайн, увеличенный радиатор с парой медных тепловых трубок диаметром 6 мм, три 90-мм вентилятора и RGB-подсветку логотипа на боковой панели. При этом частота графического процессора в boost-режиме составляет всего 2475 МГц, что равно референсному значению. Организация дополнительного питания легла «на плечи» 8-контактного разъёма.





Источник изображений: VideoCardz





Источник изображения: TechPowerUp

Наконец, Colorful iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC снабжена системой жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором, медным водоблоком с полным покрытием и RGB-полосами. Новинка может похвастаться сравнительно скромными размерами, требуя лишь два слота для своей установки, и заводским разгоном GPU, достигающего показателя в 2640 МГц в boost-режиме. При этом видеокарта снабжена одним 16-пиновым коннектором дополнительного питания.

Источник изображений: VideoCardz

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Что касается стоимости новинок, то рекомендованные производителем розничные цены оказались следующими: GeForce RTX 4070 NB EX-V – $599, iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC-V – $659, iGame GeForce RTX 4070 Advanced OC-V – $709, iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OC-V – $819, iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V – $829.