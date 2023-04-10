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На что способен Ryzen 7 7800X3D в паре с доступной платой A620 против дорогой X670 — тест
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Возможности не так давно дебютировавшего процессора AMD Ryzen 7 7800X3D были уже достаточно подробно изучены целым рядом специалистов, которые, впрочем, использовали для своих изысканий материнские платы на базе старших чипсетов 600-й серии, позабыв про не так давно появившийся набор системной логики A620: исправить данную оплошность вызвался энтузиаст YouTube-канала 민티저, сравнивший достижения младшего представителя серии Ryzen 7000X3D в дуэте с материнскими платами разных «весовых категорий», сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на находку «сетевого детектива» harukaze5719.

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Источник изображения: Wccftech

Совместно с настольным процессором AMD Ryzen 7 7800X3D исследователь использовал материнские платы MSI PRO X670-P WIFI и Gigabyte A620M GAMING X, пару модулей оперативной памяти DDR5-6000 (CL38) общим объёмом в 32 Гбайт, а также видеоадаптер GeForce RTX 4080.

В популярном тестовом пакете Cinebench R23 системная плата MSI PRO X670-P WIFI смогла обеспечить более эффективную работу для Ryzen 7 7800X3D, максимальная частота которого достигала значения в 4.8 ГГц, в то время как в паре с Gigabyte A620M GAMING X данный процессор в boost-режиме функционировал лишь на частотах 4.5-4.7 ГГц, потребляя на более чем 10 Вт меньше — судя по всему, это обусловлено более скромной подсистемой питания платы на основе младшего чипсета, выполненной по «8+2+1»-фазной схеме, в то время как противница может похвастаться наличием «14+2+1»-фазного дизайна.

Подобные расхождения вылились для Ryzen 7 7800X3D в связке с материнской платой, основанной на наборе системной логики A620, в снижении уровня производительности на 2.7/4.5 % в однопоточном/многопоточном состязании Cinebench R23 по сравнению с достижениями в паре с продуктом на базе X670.

Источник изображений: Wccftech, YouTube, 민티저

В игровых же приложениях ситуация более радостная: согласно представленным результатам тестов в разрешении 1080p, процессор Ryzen 7 7800X3D в дуэте с матплатой Gigabyte A620M GAMING X практически не уступает себе же самому, но в паре с MSI PRO X670-P WIFI, несмотря на пониженные частоты в турборежиме (4.5-4.6 ГГц против 4.8 ГГц) — наибольшее падение среднего значения fps наблюдается в Shadow of the Tomb Raider (-2.7 %), а в Total War: THREE KINGDOMS более доступная система и вовсе демонстрирует перевес в 4.0 %.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Таким образом, геймеры, стеснённые в средствах и желающие приобрести новенький Ryzen 7 7800X3D, могут обратить свой взор на материнскую плату с чипсетом A620, однако в данном случае есть целый ряд «подводных камней»: согласно рекомендациям AMD, матплаты на базе набора системной логики A620 поддерживают лишь процессоры с TDP в 65 Вт, в то время как уровень энергопотребления CPU серии Ryzen 7000X3D составляет 120 Вт, поэтому необходимо пристально изучить выбранную модель материнской платы перед покупкой, обратив внимание не только на обещания производителя поддерживать более «прожорливые» процессоры, но и на подсистему питания — в приведенном тесте использовалась системная плата, обладающая качественным VRM.

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В качестве же «золотой середины» следует изучить доступные модели материнских плат на основе чипсета B650, которые могут оказаться не сильно дороже качественных решений на базе A620, однако в состоянии предложить ряд преимуществ, в том числе официальную поддержку процессоров с TDP более 65 Вт.

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#amd #ryzen 7 7800x3d #x670 #a620
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