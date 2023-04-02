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Бюджетные платы на базе чипсета A620 обеспечат полную поддержку лишь для Ryzen 7000 с TDP в 65 Вт
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На фоне недавнего запуска материнских плат на основе младшего чипсета A620 компания AMD несколько запоздала с подробностями касательно возможностей дебютировавшего набора системной логики, однако спустя некоторое время исправила свою оплошность, обнародовав слайды, благодаря которым стал известен целый ряд нюансов касательно характеристик новых продуктов.

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Источник изображения: Wccftech

Изучив представленные изображения, специалисты Tom's Hardware сделали достаточно неприятный вывод для целого ряда потенциальных покупателей: оказывается, бюджетные материнские платы на базе чипсета AMD A620 смогут принять «на борт» лишь настольные процессоры Ryzen 7000 без суффикса «X», то есть модели, характеризующиеся значениями TDP и PPT (пиковым энергопотреблением) в 65 и 88 Вт соответственно.

Впрочем, в том случае, если производитель пожелает снабдить свой продукт на основе набора системной логики A620 поддержкой более «прожорливых» процессоров, он может это сделать, однако, естественно, это повлияет на конечную стоимость платы и не гарантирует того уровня производительности, которого можно было бы достичь при использовании продукта на базе чипсета B650 или X670.

Источник изображения: Tom's Hardware, AMD

По словам AMD, возможности системы, оснащённой материнской платой с чипсетом A620 и настольным процессором с TDP более 65 Вт, в многопотоке будут зависеть от качества подсистемы питания матплаты, однако данные ограничения практически не повлияют на игровую производительность.

Таким образом, геймерам, рассчитывающим приобрести бюджетную материнскую плату, основанную на чипсете A620, для своего игрового процессора серии Ryzen 7000X3D с уровнем TDP в 120 Вт, вероятно, придётся взвесить все плюсы и минусы данного решения: хотя конкретных чисел, иллюстрирующих падение уровня производительности, пока нет, риск потерять заветные fps несколько удручает.

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Естественно, можно приобрести более дорогую модель системной платы с чипсетом A620, например, от компании ASUS, которая представила парочку игровых моделей, однако стоимость такого продукта, вероятно, превысит отметку в $140, что уже сравнимо с ценником матплаты на базе набора системной логики B650 с более широкими возможностями.

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