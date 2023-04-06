В ассортименте компании будут как топовые модели, оснащённые 16-контактным разъёмом дополнительного питания, так и стандартные, снабжённые 8-пиновым коннектором.

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В преддверии неумолимо приближающегося дебюта новой игровой модели NVIDIA серии GeForce RTX 40, а именно GeForce RTX 4070, разного рода инсайдеры и энтузиасты продолжают радовать широкую компьютерную общественность свежими данными, иллюстрирующими технические характеристики и уровень быстродействия предстоящей новинки, однако «сетевой детектив» momomo_us пошёл ещё дальше, опубликовав первые изображения RTX 4070 производства Gigabyte, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Как можно заметить, новинки будут делиться на две группы, одна из которых получит старый добрый 8-контактный разъём дополнительного питания, в то время как вторая обзаведётся 16-контактным, что подтверждает недавние слухи о существовании двух модификаций GeForce RTX 4070 – топовой, характеризующейся повышенным уровнем TDP в 225 Вт, и стандартной с уровнем энергопотребления в 200 Вт, которая как раз и будет предлагаться по рекомендованной стоимости в $599.

Модели серий Eagle, Windforce, Gaming и Aero

Источник изображения: VideoCardz, Twitter, momomo_us

К сожалению, изображений, более подробно демонстрирующих систему охлаждения новинок, пока что не имеется, однако «зоркий глаз» специалистов источника заметил, что, исходя из размеров моделей, Gigabyte не будет «изобретать велосипед», а станет использовать для RTX 4070 тот же дизайн, что и для её старшей «соплеменницы» в лице RTX 4070 Ti, поэтому младшие модели получат всё те же три вентилятора и массивные радиаторы, занимающие более двух слотов.

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Ожидается, что обзоры, посвящённые новинке, появятся в сети уже 12 апреля, в то время как в продажу первые модели GeForce RTX 4070 поступят днём позже.