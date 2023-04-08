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Доступная GeForce GTX 1650 может получить графический процессор от RTX 2060
Как это скажется на характеристиках видеокарты, пока неизвестно.
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Хотя видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, принадлежащая к начальному уровню, похвастаться высоким уровнем производительности в современных играх не может, однако геймеры, стеснённые в средствах, по-прежнему не перестают ей пользоваться, что подтверждает свежая статистика Steam, что, судя по всему, сподвигло «зелёную команду» дать «новую жизнь» старой доброй модели, снабдив её GPU рангом повыше: как сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на ресурс BoardChannels, компания намерена снабдить GTX 1650 графическим чипом TU106.

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Источник изображения: NVIDIA

По информации источника, пойти на данный шаг компанию NVIDIA вынудило банальное отсутствие GPU TU117, который изначально и служил основой для GTX 1650. Впрочем, в ассортименте «зелёной команды» есть и аналогичные модели, но уже с чипом TU116, однако и его запасы, похоже, подходят к концу.

На смену же своим младшим «собратьям» придёт графический процессор TU106, который является «сердцем» для старших моделей в лице GeForce RTX 2060 и RTX 2070 — естественно, учитывая, что GTX 1650 имеет в своём распоряжении лишь 896 ядер CUDA при полном отсутствии тензорных и RT-ядер, чип существенно «порежут».

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К сожалению, коснётся ли данный «апгрейд» обеих модификаций GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6 и GDDR5, либо же затронет лишь одну из них, и повлияет ли это на другие характеристики видеокарты, пока что не сообщается.

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#nvidia #geforce rtx 2060 #geforce gtx 1650
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