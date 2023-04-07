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AMD не снижала ценник Ryzen 9 7950X3D — стоимость CPU в магазине компании вернулась к прежней
А с Ryzen 9 7900X3D ситуация неоднозначная.
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Похоже радость ряда потенциальных покупателей, мечтающих заполучить топовый игровой процессор AMD с кэш-памятью 3D V-Cache по сниженной стоимости после недавней новости, была несколько преждевременной, о чём сообщает общественности ресурс Tom's Hardware по просьбе непосредственно представителей «красной команды».

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Как оказалось, информация, указанная в официальном магазине AMD и иллюстрирующая ценники продуктов компании в том числе у ритейлеров, как минимум в случае с Ryzen 9 7950X3D была неверной: согласно представленному разъяснению, данные о стартовой стоимости основывались на акции от онлайн-площадки Best Buy, в то время как официальная цена процессора не изменилась и составляет всё те же $699.

Источник изображений: AMD

Что касается Ryzen 9 7900X3D, то и тут ситуация двоякая: судя по всему, официально ценник CPU также не претерпел изменений, однако стартовая стоимость модели, отмеченная в магазине AMD, учитывает предложение от ритейлера Microcenter, который в настоящий момент действительно предлагает заполучить новинку за $549.99, то есть почти на $50 дешевле MSRP.

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Несомненно, в обозримом будущем можно ожидать и официального снижения стоимости представителей серии Ryzen 7000X3D непосредственно от AMD, однако пока что новинки, судя по всему, и так неплохо продаются.

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#amd #ryzen 9 7950x3d #ryzen 9 7900x3d
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