Процессоры стали дешевле на $50-100.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3070 за 50 тр в Ситилинке

3070 за 50 тр в Ситилинке

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

На фоне не так давно состоявшегося дебюта младшего представителя игровой линейки настольных процессоров серии Ryzen 7000X3D компания AMD решила снизить ценники на старшие модели этой же линейки, о чём информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Newegg

Сообщается, что в официальном онлайн-магазине AMD стоимость флагманского Ryzen 9 7950X3D, оснащённого 16 ядрами/32 потоками и 144 Мбайт кэш-памяти, снизилась на целых $100 по сравнению со стартовым ценником и теперь составляет $599, а его 12-ядерный 24-поточный «собрат» в лице Ryzen 9 7900X3D со 140 Мбайт кэш-памяти «на борту» теперь оценён в $549.99, то есть CPU предлагается на $50 дешевле.

Источник изображения: Wccftech, AMD

Некоторые ритейлеры, похоже, также присоединяются к аттракциону неслыханной щедрости: так, американский магазин Microcenter предлагает приобрести Ryzen 9 7900X3D за $549.99, сэкономив $50.

Источник изображения: Wccftech, Microcenter

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Остаётся надеяться, что отечественные ритейлеры последуют примеру своих заморских коллег, тем самым побаловав потенциальных покупателей.