Предвосхищая неумолимо приближающийся запуск очередного графического адаптера NVIDIA серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4070, сотрудники ряда онлайн-магазинов принялись пополнять прайс-листы ещё не дебютировавшими официально новинками: так, несколько дней назад ассортимент пары ритейлеров расширился моделями от MSI и PNY, а сегодня одна из упоминаемых ранее площадок порадовала широкую компьютерную общественность, рассекретив предварительную стоимость видеокарты производства ASUS.
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Так, на сайте австралийского ритейлера PCAOS появилась страница, посвящённая видеокарте с обозначением DUAL-RTX4070-O12G-WHITE, согласно которому можно понять, что перед нами модель ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition, снабжённая 12 Гбайт видеопамяти, и, как видно из названия, получившая кожух белого цвета и систему охлаждения с парой вентиляторов.
ASUS Dual GeForce RTX 3060 White OC Edition. Источник изображения: ASUS
Что касается стоимости представленной новинки, то она поражает воображение: онлайн-магазин оценил ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition в ~1874 австралийских доллара (около 1260 долларов США), что даже на фоне ценника MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X, за которую данный ритейлер просит ~1513 австралийских долларов (примерно 1020 долларов США), выглядит достаточно обескураживающе.
Источник изображения: PCAOS
Впрочем, стоит учесть, что приведенные цены являются предварительными, поэтому после официального запуска GeForce RTX 4070, который должен состояться 13 апреля, судя по всему, будут подвергнуты корректировке.
Необходимо напомнить, что несколько часов назад в сети появились первые тесты GeForce RTX 4070 в бенчмарке Geekbench 5, где новинка ощутимо превзошла своих предшественниц в лице GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.