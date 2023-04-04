Впрочем, официальные продажи ещё не стартовали.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Предвосхищая неумолимо приближающийся запуск очередного графического адаптера NVIDIA серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4070, сотрудники ряда онлайн-магазинов принялись пополнять прайс-листы ещё не дебютировавшими официально новинками: так, несколько дней назад ассортимент пары ритейлеров расширился моделями от MSI и PNY, а сегодня одна из упоминаемых ранее площадок порадовала широкую компьютерную общественность, рассекретив предварительную стоимость видеокарты производства ASUS.

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Так, на сайте австралийского ритейлера PCAOS появилась страница, посвящённая видеокарте с обозначением DUAL-RTX4070-O12G-WHITE, согласно которому можно понять, что перед нами модель ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition, снабжённая 12 Гбайт видеопамяти, и, как видно из названия, получившая кожух белого цвета и систему охлаждения с парой вентиляторов.

ASUS Dual GeForce RTX 3060 White OC Edition. Источник изображения: ASUS

Что касается стоимости представленной новинки, то она поражает воображение: онлайн-магазин оценил ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition в ~1874 австралийских доллара (около 1260 долларов США), что даже на фоне ценника MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X, за которую данный ритейлер просит ~1513 австралийских долларов (примерно 1020 долларов США), выглядит достаточно обескураживающе.

Источник изображения: PCAOS

Впрочем, стоит учесть, что приведенные цены являются предварительными, поэтому после официального запуска GeForce RTX 4070, который должен состояться 13 апреля, судя по всему, будут подвергнуты корректировке.

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Необходимо напомнить, что несколько часов назад в сети появились первые тесты GeForce RTX 4070 в бенчмарке Geekbench 5, где новинка ощутимо превзошла своих предшественниц в лице GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.