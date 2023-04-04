Дебют новинок должен состояться уже 13 апреля.

В преддверии неумолимо приближающегося запуска очередной игровой видеокарты NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 производители и партнёры компании готовятся к сему знаменательному событию, а продавцы уже получают первые модели видеокарт: так, буквально вчера стало известно о предварительных ценниках ряда видеоадаптеров от MSI и PNY, а сегодня специалисты ресурса VideoCardz решили осчастливить широкую компьютерную общественность, опубликовав список подтверждённых моделей GeForce RTX 4070, составленный на основании официальных документов и появления новинок в прайс-листах ряда ритейлеров.

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Источник изображения: MSI

Согласно представленным данным, MSI представит сразу восемь новых моделей GeForce RTX 4070, принадлежащих к сериям GAMING TRIO и GAMING X TRIO, SUPRIM и SUPRIM X, а также VENTUS 2X и VENTUS 3X, в том числе с припиской OC, Palit намерена явить миру видеоадаптеры семейств GamingPro и JetStream, а ассортимент Gainward пополнится видеокартами серии GHOST, причём как с заводским разгоном (OC), так и без оного.

О новых моделях GeForce RTX 4070 производства Gigabyte известно не так много — в настоящий момент подтверждена лишь одна новинка, относящаяся к серии EAGLE OC. Что касается видеокарт от PNY, то вчера в ассортименте одного из ритейлеров нашлось место парочке RTX 4070 от данной компании, одна из которых относится к семейству XLR8, а вторая пока что находится «в тени».

Источник изображения: VideoCardz

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Предварительные ценники первых моделей GeForce RTX 4070 пока что слишком высоки: как стало известно вчера, стоимость новинок производства MSI в одном из американских онлайн-магазинов колеблется от $823 до $916, а за видеоадаптеры от PNY австралийский ритейлер просит около $990. Вероятнее всего в обозримом будущем цены будут изменены, учитывая рекомендованную стоимость в $599.