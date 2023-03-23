Дебют новинки может состояться уже в мае.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока предстоящая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 продолжает обрастать подробностями касательно своих технических характеристик, её младшая «соплеменница» в лице GeForce RTX 4060 Ti находится несколько «в тени»: исправить данный недочёт вызвался инсайдер под ником T4C Fantasy, рассекретивший информацию о тактовых частотах предстоящей новинки, а специалисты ресурса VideoCardz подсчитали её уровень быстродействия.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Сообщается, что графический процессор игрового видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti сможет функционировать на частоте 2310 МГц в базовом режиме с повышением до 2535 МГц в максимальном, в результате чего вычислительная мощность новинки составит 22.1 Тфлопс, что на 36 % выше по сравнению с возможностями её предшественницы, GeForce RTX 3060 Ti, и даже чуть больше на фоне уровня быстродействия RTX 3070 Ti (+2 %).

Также утверждается, что топовые модификации RTX 4060 Ti смогут разгоняться до более высоких значений — в boost-режиме источник приписывает премиальным моделям тактовые частоты GPU до 2685 МГц.

Если же приведенные числа применить к возможностям RTX 4060 без суффикса «Ti», то получим следующие значения — вычислительная мощность видеокарты остановится на отметке в ~15 Тфлопс.

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По данным источника, партнёры NVIDIA уже вовсю готовятся к скорому запуску игровых графических адаптеров GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060, который может состояться уже в мае.